За неделю энергетики вернули свет в дома 106 тыс. семей после обстрелов – ДТЭК

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 106 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

На прошлой неделе враг продолжал атаковать украинские энергообъекты. Однако энергетики постоянно работают над восстановлением поврежденных обстрелов сетей и оборудования.

В частности, в Донецкой области, которая остается регионом наиболее активных боевых действий, несмотря на все вызовы безопасности, за неделю удалось возобновить электроснабжение почти 71 тысячи домов местных жителей.

Кроме того, на Днепропетровщине с 14 по 20 апреля удалось вернуть свет для более 34 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате новых вражеских обстрелов. Враг не перестает обстреливать Днепропетровщину, из-за чего регулярно повреждаются электросети, особенно на юге области.

Под прицелом врага на прошлой неделе снова оказалась Одесщина. Там энергетики ДТЭК вернули свет почти для тысячи семей после восстановления поврежденных сетей.

Недавно ДТЭК Рината Ахметова помогла вернуть свет и водоснабжение в Херсонской области после обстрелов россиян.