За неделю энергетики ДТЭК вернули свет полумиллиону семей, которые были обесточены после обстрелов РФ

Мария Шевчук
На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет 500 тысячам семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где сохраняется крайне тяжелая ситуация из-за активных боев на территории области. С 1 по 7 декабря энергетикам удалось вернуть электроснабжение в 275 тысяч домов.

Также враг усилил атаки в Одесской области: за неделю энергетики здесь вернули свет почти 214 тысячам семей, чьи дома обесточивались вражескими атаками.

На Днепропетровщине, которая продолжает страдать как от вражеских атак, так и от близости линии фронта, на прошлой неделе удалось вернуть свет в 94,6 тысячи домов местных жителей, обесточенных обстрелами.

В свою очередь на Киевщине за этот же период ремонтные бригады смогли восстановить электричество в 2,8 тысячи домов.

Напомним, в ноябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 3,5 миллиона семей, чьи дома были без электричества из-за вражеских атак.