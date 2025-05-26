За неделю энергетики ДТЭК вернули свет 115 тысячам семей после обстрелов

С 19 по 25 мая энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 67 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 115 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои, энергетикам удалось вернуть свет в дома почти 95 тысяч семей местных жителей. Несмотря на постоянную опасность они продолжают возвращать свет в прифронтовом регионе, как только это становится возможным.

В то же время на Днепропетровщине с 19 по 25 мая энергетики смогли вернуть электроснабжение в почти 18 тысяч домов.

Также продолжает страдать от вражеских атак Одесская область, где на прошлой неделе ремонтные бригады смогли восстановить электричество в 1,8 тысяч домов. Так же не оставляет враг попыток и атаковать Киевскую область. Здесь за неделю энергетики вернули свет в 202 дома, обесточенные из-за вражеских атак.

Напомним, неделей ранее ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома почти 102 тысяч семей в 128 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.