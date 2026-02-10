За неделю ДТЭК вернул свет 368 тысячам семей после вражеских атак

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 368 тысяч семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 2-го по 8 февраля энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 275 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова есть у более чем 368 тыс. семей. Некоторым клиентам возвращали свет уже десятки раз", – написано в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Киеве. Здесь энергетикам удалось вернуть свет почти 143 тысячам семей.

В то же время оккупанты продолжали атаковать восточные области, в частности Донецкую и Днепропетровскую. В этих регионах энергетики за неделю вернули электричество почти 85 тысячам семей и 81 тысяче семей соответственно.

Также в Одесской области энергетика продолжает быть мишенью врага. Здесь за неделю ремонтные бригады ДТЭК вернули электричество почти 55 тысячам семей.

Кроме того, оккупанты атаковали Киевскую область, где за неделю энергетикам удалось запитать более 5 тысяч домов после обстрелов.

Напомним, в январе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 4,5 млн семей, обесточенные из-за вражеских атак.