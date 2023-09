"За ежедневной работой – тысячи спасенных жизней": Зеленский поздравил спасателей с праздником

В День украинского спасателя, 17 сентября, президент Владимир Зеленский поздравил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он отметил, что представители этой мужественной профессии спасают тысячи жизней наших граждан в условиях полномасштабной войны.

Поздравление и фотографии украинский спасателей гарант опубликовал утром в воскресенье, 17 сентября, на своем канале в Telegram. Он поделился статистикой выполненных заданий ГСЧС (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

"За ежедневной работой работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – уже тысячи спасенных после российских обстрелов человеческих жизней, более 100 тысяч ликвидированных пожаров, более 430 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов", – сообщил Зеленский.

"Я благодарю всех, кто спасает, за то, что вы даете такой образец – образец самоотверженности и сосредоточенности на интересах государства и людей. С Днем спасателя!" – поздравил президент.

Добавим: профессиональный праздник спасателей в нашей стране празднуется 17 сентября каждый год, начиная с 2008-го.

– От начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины (по состоянию на 15 сентября 2023 года) 435 спасателей отмечены государственными наградами, трем присвоено звание Герой Украины. 287 сотрудников ГСЧС были ранены при исполнении своих служебных обязанностей, 80 – погибли.

– 8 сентября в Киеве простились с 40-летним спасателем Русланом Кошевым, начальником Государственной пожарно-спасательной части №30. Он погиб на аэродроме в Гостомеле Киевской области 24 февраля 2022 года, когда спасал своих подчиненных и технику.

