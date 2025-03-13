За день энергетики запитали дома почти 9 тысяч семей после вражеских атак – ДТЭК

За сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 9 тыс. семей Донбасса и Днепропетровщины.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области из-за постоянных боевых действий продолжают разрушаться сети и энергооборудование. Несмотря на тяжелую ситуацию, вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах почти 5,5 тысяч семей прифронтового региона.

Также враг усилил удары по Днепропетровщине. 12 марта энергетики смогли вернули свет в 3,4 тысячи домов местных жителей в пяти районах области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в феврале энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось возобновить электроснабжение почти в 650 тыс. домов украинцев, обесточенных из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Киевской областях и Киеве.