За четыре года войны почти 6 тыс. переселенцев устроились на работу на предприятиях теплоэнергетики ДТЭК

С начала полномасштабного вторжения почти 5,8 тыс. внутренне перемещенных лиц нашли работу на угледобывающих, ремонтных, энергетических и машиностроительных предприятиях ДТЭК. Около 550 из них были трудоустроены в 2026 году.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что значительная часть переселенцев ранее не работала в энергетике или угольной отрасли, поэтому необходимые профессии они осваивали непосредственно на предприятиях в филиалах Академии ДТЭК. Обучение включает теоретическую и практическую подготовку, а для отдельных профессий – работу с VR- и цифровыми симуляторами.

Среди трудоустроенных переселенцев – более 500 женщин, которые прошли двухмесячное обучение и начали работать на подземных работах в рамках программы привлечения женщин к горным профессиям.

Компания также помогает новым работникам с жильем. Речь идет о временном размещении в общежитиях и на собственных объектах отдыха, частичной компенсации аренды жилья, подъемных средствах и материальной поддержке.

Поиском вакансий и сопровождением переселенцев занимается Центр трудоустройства ДТЭК Энерго. Только в течение 2026 года с его помощью на предприятия компании привлекли 1,5 тыс. работников.

"Мы даем людям не просто работу, а точку опоры: профессию, стабильный доход, жилье и сообщество, где можно восстановить нормальную жизнь", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Работники также получают официальное трудоустройство и социальный пакет, а для сотрудников критической инфраструктуры предусмотрена возможность бронирования.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова представил первый в Украине инструмент по подбору вакансий для ветеранов с инвалидностью.