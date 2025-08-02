Юрий Вороной: украинец, участвовавший в бою под Крутами и ставший первым трансплантологии в мире

На кафедре патологической анатомии Харьковского государственного медицинского университета хранится уникальный препарат – почка, полученная от умершего от получившего черепно-мозговую травму 60-летнего мужчины и пересаженная молодой женщине, умирающей от отравления сулемой. Врачу, который провел пересадку (а им был украинец Юрий Юрьевич Вороной), удалось не только провести операцию, которую никто и никогда до него не делал, но и открыть целую эпоху в истории человечества – эпоху клинической трансплантации донорских органов. Его работа спасла и продолжает спасать жизни людей, в наши дни ежегодно проводится более 130 тысяч пересадок донорских органов.

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Семья просветителей и подвижников

Юрий Юрьевич Вороной появился на свет 9 августа по старому стилю – 21 августа по новому – 1895 года в селе Журавка Прилукского уезда Черниговской губернии. Без преувеличения можно сказать, что он происходил из семьи просветителей и подвижников. Дед Юрия Юрьевича был профессором словесности, заведующим Прилукской гимназии, он на собственные средства открыл в Журавке школу для сельских детей и народную библиотеку. Отец, профессор математики и преподаватель Варшавского университета, всемирно известный ученый, вместе с немецким математиков Германом Минковским заложивший основы геометрической теории чисел. Созданные Георгием Феодосиевичем диаграммы в наши дни используются в таких актуальных научных направлениях как робототехника и биоинженерия. Брат Вороного, ставший, как и Юрий Юрьевич, врачом, успешно работал над способами лечения онкологии, но не смог завершить свою деятельность из-за доноса. Александра Юрьевича обвинили в том, что он собирается опубликовать результаты своих трудов за границей –ученый был арестован и расстрелян.

Возвращение в Украину и бой под Крутами

Юрий начинал учиться в Варшаве, но после того как умер его отец, которому было всего 40 (!) лет – у этого молодого человека отказали почки, вынужден был вернуться к родственникам в Украину. Именно тогда Вороной твердо решил стать врачом, чтобы спасать жизни людей. Юрий окончил гимназию в Прилуках и поступил на медицинский факультет Киевского университета имени святого Владимира. Учебу прервала Первая мировая война: Вороной ушел добровольцем в действующую армию, попав – как студент-медик – в передвижной перевязочный центр. В январе 1918 года он участвовал в знаменитом бою под Крутами и стал одни из немногим, кому суждено было выжить.

Первые результаты по трансплантации почки

В 1921 году Вороной вернулся в университет и, окончив его, остался в учебном заведении уже в качестве научного работника – уже тогда он проводил опыты по трансплантации. В 20-е годы Юрий Юрьевич работал в лабораториях нескольких украинских городов, в том числе, и в Харькове на кафедре хирургии медицинского института, где его научным руководителем был профессор Владимир Николаевич Шамов. Но значительные препятствия создавали ученому факты его биографии: непролетарское происхождение, годы учебы в Варшаве, знание иностранных языков – все это делало его крайне подозрительным в глазах советской власти, которая уже готова была объявить его "польским шпионом". Жизнь ему тогда спасла провинция: Вороной с семьей уехал из Харькова, чтобы жить и работать в Житомире – там легче было затеряться, ускользнув от внимания чекистов. В 1930 году на III Всесоюзном съезде физиологов, а затем на IV Всеукраинском съезде хирургов Вороной смог продемонстрировать первые результаты по трансплантации почки. По результатам этих форумов Юрия Юрьевича назначили заведующим хирургическим отделением городской больницы Херсона.

Начало эпохи трансплантологии

Именно в Херсоне Вороной сделал свое главное открытие и сумел подкрепить его на практике: он доказал, что живому человеку можно пересаживать не только кусочки тканей, но и целые "кадаверные" – то есть, взятые у мертвых органы. До него считалось, что содержащийся в последних трупный яд вызовет как минимум отторжение органа, а как максимум – смерть пациента от интоксикации и анафилактического шока. Первая в мировой медицинской практике операция была проведена 3 апреля 1933 года в 21.00. Ее сделали 26-летней женщине, решившей покончить жизнь самоубийством и отравившейся сулемой – хлоридом ртути, используемым для протравки семян. Несмотря на все полагающиеся в таких случаях врачебные мероприятия, включая переливание крови, пациентке, которую доставили в клинику спустя четыре дня после отравления – то есть слишком поздно, становилось хуже. Поэтому, несмотря на серьезный риск, трансплантация была единственным способом спасти ей жизнь. С пересаженной на ложе на правом бедре почкой больная прожила двое суток, и, несмотря на ее смерть, операция открыла в медицине эпоху трансплантологии – в Европе такие пересадки стали проводить только через двадцать лет.

Война, плен и уникальные операции

В 1934 году Юрий Вороной получил звание старшего научного сотрудника Всеукраинского института неотложной хирургии. Через год ему была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук без защиты диссертации – по результатам практических работ. Перед началом Второй мировой войны Юрий Юрьевич работал в Харьковском стоматологическом институте – заведовал кафедрой хирургии. После начала боевых действий, оставшись на оккупированной территории, Вороной, переехавший под Харьков, в Новую Водолагу, организовал подпольный госпиталь, в котором спасал раненых солдат, выдавая их за мирных жителей. Чтобы немецкие власти, которые неоднократно являлись к Вороному с "инспекцией", не обнаружили подмену, ученый говорил, что лечит тифозных больных – инфекционных болезней оккупанты боялись, как огня. Уникальные операции Юрий Юрьевич делал и в это время: как о величайшем чуде рассказывали о том, что он пришил девушке руку, оторванную взрывом. К сожалению, избежать лагеря для военнопленных врачу все-таки не удалось, и, хоть пробыл он в нем недолго, клеймо, которое ставили на человеке, побывавшем в плену, еще долго осложняло ему жизнь – ни в Киеве, ни в Харькове Вороному работать не давали.

Докторская диссертация и научные работы

В послевоенные годы ученый продолжил работы по трансплантации – работая в областной больнице в Житомире, он провел четыре операции по пересадке почки. В 1950 году Вороного наконец-то перевели в Киев – в Институт экспериментальной биологии и патологии имени А.А. Богомольца, где Юрий Юрьевич работал до конца жизни. Здесь он написал большинство своих научных работ – всего у него их насчитывается около пяти десятков – и защитил докторскую диссертацию, посвященную вопросам патогенеза и терапии травматического шока, и получил степень доктора медицинских наук.

Блестящий диагност

По словам тех, кому посчастливилось работать с Вороным, он был не только лучшим в Украине специалистом по патологиям почек, но и блестящим – как говорится, от бога – диагностом. Юрию Юрьевичу не нужны были дополнительные анализы и исследования – он доверял, прежде всего, своим знаниям и опыту. Известен случай, когда, осмотрев больного, у которого подозревали болезнь почек, он предположил, что его состояние обусловлено проблемами с сердечно-сосудистой системой, и тем самым спас человеку жизнь.

Никогда ничего не просил для себя

В повседневной жизни Вороной был доброжелательным и скромным человеком, который, по словам тех, кто хорошо его знал, никогда и ничего не просил для себя. Зато если речь шла о других, смело использовал свой авторитет для того, чтобы "выбить" кому-то квартиру или место в делегации, отправляющейся на научную конференцию – особенно это касалось молодых сотрудников, врачей и аспирантов.

Юрия Юрьевича Вороного не стало 13 мая 1961 года, он умер на 66-м году жизни от сердечного приступа. Похоронен выдающийся украинский ученый на Байковом кладбище.