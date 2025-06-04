Юлианна Дружинина из Луцка стала Mrs. Ukraine World International и поедет на финал в США

Успешная бизнесвумен и мать четырех сыновей Юлианна Дружинина получила титул Mrs. Ukraine World International, который стал символом украинской силы и женственности. Ее победа в конкурсе красоты во второй раз подчеркивает, что украинские женщины способны достигать больших высот, сочетая карьеру с семейными ценностями.

Конкурс Mrs.Ukraine World International проходил в непривычных условиях из-за войны, но, по словам Юлианны, это не помешало ее участию в мероприятии.

"Когда началась война, все подготовки к живым выступлениям сорвались, однако мне все же повезло стать участницей в 2022 году. В 2023-м комитет из Майами выбрал меня для финала, и уже в августе 2025-го состоится масштабный конкурс Mrs. World International", – поделилась Юлианна.

"Корона Mrs.Ukraine World International – это не просто украшение, а признание моих достижений и пример вдохновения для других женщин", – отметила Юлианна в своем интервью.

Победительница конкурса получит честь представлять Украину на международном уровне, и Юлианна радостно заверила: "Я сделаю это с гордостью!"

Эта талантливая участница, которая также получила премию "Женщина третьего тысячелетия", является успешным тренером и чемпионом мира по перманентному макияжу, а ее бренд поддерживают более тысячи мастеров. Она активно готовится к финалу, работая над национальным костюмом.

"Это будет белый ангел с длинными крыльями, на которых изображены красные тризубы, и платье в украинских орнаментах. Я хочу донести нашу боль и силу украинской женщины", – отметила она.

Конкурс Mrs. World International представляет красоту и успех женщин со всего мира и предоставляет платформу для самореализации. В Украине конкурс Mrs. Ukraine World International является частью глобального мероприятия, которое отмечает достижения замужних женщин в профессиональной и семейной сферах.

Юлианна Дружинина является живым примером несокрушимости украинских женщин и того, как каждая из нас может сочетать успешную карьеру с ролью матери и активным лидерством в обществе, становясь вдохновением для многих.