Когда речь заходит о половом акте, украинский народ проявляет настоящую языковую акробатику – от сельского быта до боевых искусств, от музыкальных инструментов до строительных работ.

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Що спільного між тим, як українці описують статевий акт, і тим, як вони обробляють поле, працюють із шаблею чи навіть грають на музичних інструментах? Абсолютно все. Мова – це дзеркало культури. І коли в ній є сотні способів висловити одне й те ж, це говорить про дві речі: або явище глибоко вкорінене в народній свідомості, або українці – просто неймовірні майстри евфемізмів.

Хтось може "бити ковбасою, що спереду", а хтось просто "вбрати" чи "брати до рук шаблю". Дехто "був (побував) (кіт) на салі", а хтось "був між ногами". А далі – безмежний простір фантазії:

Дії з активним залученням: "вгатити", "вграти", "вдарити нумер", "вертіти дірку", "вжарити", "взути", "вибити", "виграти", "виорати", "висмалити", "витовкти", "витрахати", "витягти (втягти, затягти) на себе", "вихарити".

Динамічні дії: "відгромадити", "віджимати / віджати", "відідрати", "відмахати", "відпердолити", "відфайдолити", "відхарити", "врізати січку", "всадити", "вставити (пістон)", "встромити".

Рухливі дії: "гамселити", "ганяти стрижня", "гарцювати", "гойдати", "грати на бандурі", "гребти", "грішити", "гедзатися".

Образні вирази: "дати джмеля", "джмелити", "дрючити", "дубасити", "дути", "єб*ти", "кінчик замочити", "клепати косу", "корінь попарити (запарити)", "кохати", "крупи дерти", "лікувати", "лоскотати", "любити", "маститися", "мати жінку (секс)", "молотити", "мочити пісюна".

Побутові метафори: "наблочити", "нагодувати", "надіти", "насідати", "натягувати / натягнути", "наярювати", "ночувати", "обробити", "оволодіти", "орати нивку (своє поле)", "осідлати", "оформити", "парити живіт", "пахати", "перебити чорну вовну", "переспати", "перти", "печеню покраяти".

Українська лайка, як і мова загалом, має невичерпний запас образності. "Орати нивку", "перебити чорну вовну", "на цілого йти" – ніби рядки з етнографічної книги, а насправді – витончені способи описати ті процеси, які офіційні підручники з біології подають без уяви.

Тому наступного разу, коли хтось "вдарить нумер", "насідатиме", "настромить" чи "пахатиме", згадайте: ми – нація поетів, хліборобів і неперевершених вигадників. І хай там як, але точно не мовних бідняків.