YASNO и 'Видавництво Старого Лева' выпустили образовательную книгу для детей об энергетике

В продажу вышла книга об энергетике "Энергия. Наука вокруг нас" издательства Старого Льва, которая вышла в партнерстве с YASNO, входящей в Группу ДТЭК.

"YASNO продолжает рассказывать об энергии, чтобы она стала более понятной каждому из нас в рамках собственного образовательного проекта. Теперь – через детскую книгу "Энергия. Наука вокруг нас" доктора Шини Самары, которая подготовлена в партнерстве с издательством Старого Льва", – говорится в нем.

Отмечается, что эта книга позволит детям узнать как производятся и работают различные виды энергии, какая энергия используется дома и как каждый может стать энергоэффективным.

Отмечается, что 20 грн с каждой проданной книги будет перечислено в благотворительный фонд "Дети Героев", чтобы поддержать детей, которые потеряли одного или обоих родителей вследствие российской войны в Украине.

"Рассказывать о достаточно сложных вещах можно простым языком, который будет понятен даже детям. Наши образовательные проекты и награды за них – этому подтверждение. Поэтому приглашаем родителей и детей окунуться в увлекательный мир энергии, которая вокруг нас. Книга "Энергия. Наука вокруг нас" не только о чтении. Знание информации, содержащейся в ней, позволит детям с детства формировать привычки экономного потребления энергии и бережно относиться к природным ресурсам. А еще она о поддержке. Ведь часть средств с каждого приобретенного экземпляра пойдет в фонд "Дети Героев", – сказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.