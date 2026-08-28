"Я выжил после прямого попадания ракеты в мой дом": Игорь из Бердянска рассказал свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

"Я думал, что это мой последний день рождения" – именно такая мысль мелькнула в голове Игоря, когда ночью 24 мая 2026 года российская ракета попала в его дом в Киеве. В ночь своего двадцатилетия парень проснулся от взрывов. Тогда в результате обстрела столицы погибли три человека, ещё более 90 получили ранения. Парень чудом выжил – от смерти его отделяла всего одна стена. Свою историю Игорь рассказал Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Когда только начались эти обстрелы и здание задрожало, у меня были самые ужасные мысли о том, что ну все… А получилось так, что у меня двойной день рождения. Я выжил после масштабного обстрела и прямого попадания именно в мой дом", – говорит юноша.

В ту страшную ночь Игорь слышал, как российская ракета пролетела совсем рядом, а потом дом содрогнулся. Через мгновение часть многоэтажки обрушилась. Укрывшись в ванной, парень вызвал спасателей. Когда стало ясно, что оставаться в квартире опасно, Игорь начал выбираться сам. Выломал поврежденную дверь и выбежал на улицу сквозь обломки стекла и бетона.

"Сначала я был босиком. Я вижу, что дверь наполовину погнута, и вижу, что буквально центральная квартира там горит. Там просто огонь. Как выяснилось позже, там вообще ничего нет. Там просто пустота. Там даже фундамента нет", – вспоминает парень.

Игорь родом из Бердянска. После начала полномасштабной войны он прожил под оккупацией более года. Перед достижением совершеннолетия перед ним встал выбор: остаться в родном городе и получить российские документы или уехать и строить свободное будущее. Парень выбрал Украину.

"В Киев я приехал уже после того, как выехал из оккупированного родного города Бердянска через гуманитарный коридор. Гражданином Российской Федерации я не хотел быть. У меня острый язык: если на меня начинают давить, то я не буду молчать. Особенно когда к мне пристают российские военные. Я понимал, что долго на свободе там не продержусь со своими взглядами. Поэтому принял решение уехать", – говорит Игорь.

В Украине парень долго адаптировался к новым реалиям жизни, поскольку испытывал проблемы с социализацией и привыканием к жизни в новом, незнакомом месте. Впоследствии он стал участником пилотного проекта "Молодёжь выбирает Украину" от Фонда Рината Ахметова совместно с Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Министерством молодёжи и спорта Украины. Первым этапом для него стал комплексный медицинский чек-ап. Впереди у Игоря – поддержка в вопросах обучения, работы и самореализации.

"Первым этапом был полный медицинский чек-ап и стартбокс. Поддержка Фонда Рината Ахметова очень важна для меня. Я воспитан так, что стараюсь не полагаться на кого-то, но всё же мне приятно, что мне помогают и что эта поддержка есть, что я в числе 20 первых участников проекта", – говорит юноша.

Сегодня парень строит планы на будущее: хочет развиваться в сфере ИТ, найти стабильную работу и создавать собственные проекты. Говорит, что после всего пережитого ценит возможность жить дальше и что важно не сдаваться.

Смотрите историю Игоря здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.