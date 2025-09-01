'На месте квартиры брата – груда камней, а в комнате у мамы горел огонь': выжившая во время российской атаки по дому в Дарнице киевлянка рассказала о гибели близких

В Дарницком районе Киева во время удара российской ракеты в жилой дом погибла мама трех детей со старшим сыном. Ее дочери и младшему сыну чудом удалось выжить в подвале и выбраться наружу.

Семья жила в разных квартирах в одном доме

Хрущовка в Дарницком районе, куда 28 августа попала российская ракета, ранее была общежитием. Потом тут сделали отдельные маленькие смарт-квартиры.

Семья 47-летней Зои и Юрия Желизнык жила тут уже много лет. Супруги воспитывали трех детей, но несколько лет назад расстались.

"Мы с мамой, старшим и младшим братом остались жить в квартире №26. А отец получил комнату на пятом этаже. А примерно шесть лет назад мама встретила Андрея Коржова, и они стали жить в гражданском браке", – рассказывает OBOZ.UA уже совершеннолетняя дочь Катерина, которая выжила во время взрыва.

Катерина как старшая дочь взяла к себе младшего брата Вячеслава и сняла квартиру в этом же доме. А старший 29-летний брат Вадим вместе со своей девушкой 23-летней Оксаной Файдюк также арендовали себе жилье в этом же доме.

Так и жили они в одном доме, рядом, по праздникам и дням рождениям собирались, отмечали.

Катя рассказывает, что мама много лет работала заведующей центральной кассой в супермаркете "Сільпо". Многие коллеги ее помнят, пишут о ней добрые воспоминания. А с началом полномасштабной войны Зоя решила открыть свое небольшое дело.

Она много лет увлекалась массажем, поэтому открыла массажный салон. Андрей Коржов, ее гражданский супруг, так же вел свой небольшой бизнес, у него была своя СТО.

Катя рассказывает, что когда мама встретила Андрея, тот увлекался охотой и пристрастил к этому делу Зою. Она научилась стрелять, получила документы и приобрела себе ружье.

"Они ходили на охоту. Скорее это увлечение было не для того, чтобы добывать дичь, а просто приносило удовольствие побыть в лесу. Мама обычно охотилась на уток", – вспоминает Катя.

Оказались под завалом в укрытии

В ту роковую ночь все были дома. Прозвучала тревога, начался обстрел. Катя с младшим братом и их отец спустились в подвал дома, там было оборудовано хорошее укрытие. Можно было посидеть, там была вода, даже душ, пандус.

Но почему-то мама с Андреем и Вадим со своей девушкой не успели спуститься в подвал.

Катя помнит, как произошел взрыв. Они оказались именно с той стороны укрытия, где рухнуло перекрытие.

"Я помню, что у меня был шок, кругом пыль, нечем дышать, ничего не видно. Я нащупала рукой своего брата, он был жив. Он подал голос, и откликнулся наш отец. Отцу перекрытие придавило ногу, а нам с братом очень повезло – от торчавшей арматуры нас отделяло 5-10 см", – рассказывает Катерина.

Младший брат смог в темноте нащупать телефон и включить фонарик. Отец смог руками разгрести обломки перекрытия и освободить ногу. Они все стали пробираться в сторону выхода. При этом обувь у всех была потеряна, пришлось идти босиком по осколкам и битому стеклу.

Отец заметил в стене заделанную гипсокартоном дыру, когда-то это была вытяжка. Он выбил гипсокартон и вылез наружу, за ним выбрались и дети.

"Я подняла голову и посмотрела на то место, где должна была быть квартира брата – там была только груда камней. А когда я посмотрела на комнату мамы, то там горел огонь. Я стала набирать мамин номер, но она не ответила. А телефон брата был уже отключен", – описывает ту ночь Катя.

Тогда девушка набрала номер пожарной службы, попросила их быстрее приехать, назвала адрес, диспетчер сообщила, что туда уже выехали службы.

Каким-то чудом, но из-под завалов спасатели достали собачку Кати, а потом и вторую собаку. В соцсетях были фото, как мужчина в разорванной футболке прижимает к себе испуганное животное – это Юрий – папа Кати и Вячеслава.

Мальчика скорая помощь отвезла в Охматдет. У него обнаружили сотрясение мозга. А Катю та же скорая отвезла в Больницу скорой помощи.

"Я очень благодарна этим врачам. И медикам БСМП тоже. Там медсестры дали мне свой гель и шампунь, чтобы я могла принять душ и смыть пыль и грязь, дали халат. Даже хотели постирать мою одежду, но я отказалась. Спасибо им всем большое!" – говорит Катерина.

После обследования, сдачи анализов, капельницы, кислорода девушка поехала снова на место взрыва, на помощь уже приехал брат Зои. Полиция дала посмотреть фото погибших, среди них она опознала Андрея, но мамы и Вадима среди них еще не было.

Пока что семья еще ждет ДНК экспертизы. Тело мамы сильно повреждено, предстоят еще исследования.

Хоронить собираются в селе Красиловка под Киевом, откуда родом была Зоя, а также девушка Вадима Оксана. Сейчас еще продолжаются экспертизы по опознанию тела Оксаны.

Сейчас семье помощь очень нужна.

Выжившим власти предложили поселиться в помещении бывшего интерната. Большое помещение с хорошими кроватями, есть туалеты, душевые. Даже разрешили взять с собой выживших собак.

Но пока пострадавшие остановились у знакомых, а потом будут решать, как быть дальше.