'Я их ненавижу': 19-летняя украинка самостоятельно выбралась из Донецка и рассказала о жизни в оккупации

19-летняя Карина (имя изменено) самостоятельно выбралась из оккупированного Донецка, получила украинский паспорт, готовится поступать в вуз и ни дня не пожалела о своем поступке. На подготовку к побегу из оккупации девушка потратила два года, сама дорога заняла два тяжелых дня, за которые беглянка прошла три границы и несколько фильтраций – все ради того, чтобы почувствовать себя свободной.

О жизни в оккупированном Донецке и о том, что ей пришлось пережить, Карина рассказала "Суспільному". Она отметила, что ей на всем маршруте домой ей помогала команда союза "Украинская сеть за права ребенка".

"Я выехала специально из "ДНР", потому что не могу там, я их ненавижу. Я сознательно выбрала Украину, чтобы их не видеть. Основная цель есть: я в Украине. Все, пути назад нет. Не было ни одного дня, когда я хотела бы вернуться. Ни одной минуты, ни одной секунды. У меня третье гражданство и наконец оно настоящее!", – рассказала Карина.

Бегство из оккупации

То, что из Донецка надо выезжать, Карина решила в 2022 году после полномасштабного вторжения. С тех пор она готовилась к этому шагу. На поддержку родных рассчитывать не могла.

По словам девушки, в свое время она завела разговор с мамой о планах жить отдельно.

"Так она пообещала ноги переломать, если я поеду в "Укропию" – догоню, говорит, и никто тебя больше не увидит. Она очень пророссийских взглядов, а отчим – тот вообще военный РФ", – рассказала Карина.

Дождавшись совершеннолетия, девушка устроилась на работу в АЗС, чтобы заработать деньги на проезд. На это ушел год.

"Год работала, чтобы у меня была "финансовая подушка". Почти перед отъездом связалась с командой возвращения "Украинская сеть за права ребенка". Ее специалисты помогали мне на протяжении всего маршрута", – рассказала беглянка.

Она призналась, что путь был непростой. На дорогу ушло двое суток и до 15 тысяч гривен. До границы с РФ доехали с местным перевозчиком через Луганскую область в компании с украинцами, которые так же выезжали из оккупации. Далее – через Россию до границы с Беларусью.

По словам Карины, она больше всего боялась жестких фильтраций именно в Беларуси, о которых много слышала.

"Страшно переживала, очень боялась. Они осмотрели вещи и мой телефон, и в конце концов – пропустили. Главное там – не говорить ничего конкретного: ни о причине визита в соседнюю страну, ни о его продолжительности. Думаю, повезло. Потому что при желании, они хоть что-то, но нашли бы и повели "под белые рученьки", – рассказала девушка.

В Беларуси волонтеры помогли с ночевкой, но для пересечения границы с Украиной нужен был "белый паспорт", и надо было подождать его изготовления.

И именно тогда ее мать узнала, что дочь таки сбежала и едет в Украину.

"Когда она ко мне дозвонилась, там были только паузы среди сплошных матов: "Тебя эти хохлы убьют на*уй", – кричала она мне в трубку. "Ты для меня умерла, если туда поедешь". Она тяжелый человек, я знала, что так будет. Я знала, что будет такая реакция", – рассказала девушка.

Русификация детей в оккупации

По словам Карины, на школах в оккупированном Донецке больше "зеток", чем на военных "Уралах": Все праздничные и знаменательные события в учебных заведенияхсводятся к военной тематике – независимо, это 1 сентября, или Новый год, или другое любое мероприятие.

"Обязательно на праздники, не связанные с войной, будет какая-то военная тема. На школах больше "зеток", чем на военных "Уралах", и это не преувеличение. Каждое окно, этаж, фасад — в "зетках", флагах и портретах", — рассказала Карина.

В оккупации детей заставляют изучать два предмета по русскому языку – собственно сам русский язык, и некий "родной язык", на котором звучит много пропаганды.

"Родной язык" — это тот же урок русского, но там больше пропаганды – какая Россия "опупенная", почему русский язык такой "могучий и непревзойденный", – рассказала беглянка.

Также на этих уроках восхваляют российских писателей и унижают украинских.

Кроме того, детей учат альтернативной истории, "где есть Русь, а Киевской Руси нет. Есть только какая-то Русь, у которой столица то Киев, то Москва".

Девушек с подросткового возраста приучают к тому, что их предназначение – рожать "защитников родины". Она рассказала, что в колледже у них был предмет "разговоры о важном", где девушкам вдалбливали это в голову.

"Все, как они любят, в их традициях – чем раньше родишь, тем лучше, потому что молодая мама – то, мол, красиво. Да и обучение для девушек – ни к чему", – рассказала Карина.

Об упадке Донецка в оккупации

Много разрушенных домов, закрытые шахты, вода — раз в три дня, весь город запыленный, грязный и в сорняках – таким Карина вспоминает родной город.

"Это когда-то он был городом роз, сейчас такого нет. Все, за что любили Донецк, умирает, или уничтожено или "в предсмертных конвульсиях", – рассказала она.

Девушка отметила, что оккупационная власть к своим "успехам" причисляет "реконструкцию" остановок общественного транспорта.

"Великая Россия нам ремонтирует остановки и красит их в триколор. Очень мощный вклад! Сидишь, ждешь маршрутку, думаешь – зарплата мизер, денег нет, цены просто космос, зато – сижу на триколоре задницей, вау!", – иронизирует Карина.

Она также рассказала, что когда работала на АЗС, ей частенько приходилось заправлять машины военных РФ и слышала, как они в разговорах между собой, хвастались своими преступлениями.

"Да, я стрелял в мирных людей, потому что так легче обвинить Украину", говорили. Россияне не скрывали, что на закрытых шахтах, пытают украинских военных. Я когда работала на заправке, они постоянно хвастались, как они отрезают и ломают им пальцы", – сообщила Карина.

О сопротивлении в оккупации

По словам Карины, она не выбирала быть россиянкой. Но когда ей исполнилось 14 лет ей в школе выдали паспорт "ДНР", а потом заставили сменить его на российский.

Также девушка рассказала, как они с подругой "поцапались" с российским военным, который напился и позволил себе лишнего. Карина, не испугавшись пистолета, которым оккупант угрожал девушкам, сказала тогда ему: "Едь на свою долбаную родину". На что тот проявил "героизм" и ударил девушку в лицо.

Она искала способы противостоять оккупантам. Она, имея талант к рисованию, обращала свое увлечение против захватчиков.

"В оккупации я рисовала такие не очень приятные для россиян агитационные листовки", – рассказала девушка.

О планах на будущее

Сейчас Карина на подконтрольной Украине территории и с украинским паспортом. По ее словам, она уже имеет план на ближайшее будущее – девушка хочет продолжить обучение в украинском университете и стать дизайнером

Сейчас Карина участвует в конкурсе на создание визуального романа, где выступает художницей.

Как сообщал OBOZ.UA, из ВОТ удалось спасти 19-летнюю девушку, которая прожила в оккупации почти 11 лет. Она избегала контактов с оккупационными "властями", отказываясь помогать врагу продвигать его идеологию.

