"Я хочу, чтобы Украина выстояла и победила": "хороший русский" Чичваркин показал последствия ракетной атаки РФ на Киев. Видео

Российский бизнесмен-оппозиционер Евгений Чичваркин, находящийся с визитом в Киеве, показал последствия обстрелов города российскими ракетами. Предприниматель прогулялся по украинской столице и заявил, что Владимир Путин целенаправленно убивает украинцев.

Видео дня

Соответствующее видео он опубликовал на своем канале YouTube.. Бизнесмен показал места, в которые попадали российские ракеты – преимущественно в торговые центры, рынки и места работы гражданских.

Что известно

В своём видео бизнесмен размышляет о целях войны, будущем России, состоянии российской экономики, перспективах Украины и обратился к тем, кто продолжает поддерживать российскую агрессию.

"Путин и его армия пришли сюда, в Украину, чтобы уничтожить национальную идентичность, чувство свободы... Но Украина не сдалась, и Путин не может этого простить. И то, что происходит – каждую ночь редко обходится без звуков ПВО, взрывов и смертей", – говорит он.

По его словам, российская армия не выполнила ни одной из поставленных задач, однако Путин не может остановиться, поскольку главу Кремля, по мнению бизнесмена, "будут спрашивать, за что погибли люди (российские солдаты – Ред.)".

"Я очень хочу, чтобы Россия проиграла. Я хочу, чтобы Украина выстояла и победила, буду делать всё, чтобы спасти как можно больше людей", – сказал Чичваркин, отметив, что недавно он передал одному из киевских роддомов аппарат искусственной вентиляции легких.

Позиция Евгения Чичваркина по Украине

После 24 февраля 2022 года Евгений Чичваркин резко осудил начало полномасштабного вторжения России на территорию Украины, но в то же время успел отличиться неоднозначными заявлениями. Бизнесмен публично критиковал позицию Владимира Зеленского относительно запрета на въезд граждан РФ в страны Запада, назвав такую инициативу "большой ошибкой".

Кроме того, в марте этого года появился анонс его участия в мероприятиях в Одессе и Киеве в рамках бизнес-форума. Более того, его активно защищает перед украинцами и певица Оля Полякова. 13 июля во время выступления на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады исполнительница заявила, что далеко не все россияне плохие, и в качестве примера привела Чичваркина и блогершу Веронику Белоцерковскую, которые, по ее словам, помогают украинским защитникам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Евгений Чичваркин откровенно раскритиковал атаку на склады маркетплейса Wildberries, заявив, что это было "убийством мирных людей", а также негативно отозвался о "прилетах" на территории нефтеперерабатывающих заводов и логистических центров. В то же время он сомневается, что двум народам удастся восстановить "братские" отношения, а вот налаживание рабочих отношений он считает "естественным процессом", который, якобы, затрудняют ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!