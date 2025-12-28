'Я был очень зол': американец, который брал в плен россиян, приехал воевать в Украину из-за встречи в Овальном кабинете

Брюс Келлер, американский доброволец и военный 63 отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал, что приехал воевать в Украину после февральской встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете. По его словам, именно события того разговора стали решающими для принятия решения покинуть США и присоединиться к боевым действиям на стороне Украины.

Об этом Брюс Келлер рассказал в интервью изданию Украинская правда. Он подробно описал свои эмоции после увиденного и объяснил, почему считает эту встречу переломной лично для себя. Доброволец также поделился оценкой позиции американских властей и настроений в обществе.

Встреча в Вашингтоне

Келлер заявил, что во время встречи в Овальном кабинете президент Украины, по его мнению, был унижен американскими лидерами. Он подчеркнул, что ожидал другого отношения от людей, которые представляют Соединенные Штаты.

"И то, как с ним говорили, то, как к нему отнеслись – и не только к нему, но и к людям Украины – это была демонстрация пренебрежения, несмотря на все обещания. Я понял, что должен ехать в Украину сразу после этого. Я был очень зол. Это была последняя капля для меня", – сказал американец.

Служба и пленные

Брюс Келлер сейчас служит в составе 63 отдельной механизированной бригады. Ранее военные этого подразделения обнародовали видео, на котором он вместе с собратьями берет в плен четырех российских военных в Серебрянском лесничестве.

На записи слышно, как американец приказывает оккупантам выйти из укрытия, после чего заставляет их стать на колени. Впоследствии он угощает пленных сигаретами и говорит: "Приятного аппетита". Позже Келлер объяснял, что таким образом пытался уменьшить напряжение и избежать лишних жертв.

Доброволец имеет четырехлетний опыт службы в американской морской пехоте. Он также рассказывал, что базово овладел украинским языком уже на позициях, где находился вместе с украинскими военными. Кроме того, Келлер неоднократно отмечал, что любит Украину и после завершения войны хотел бы остаться здесь, создать семью и глубже изучить историю страны.

Что произошло в Овальном кабинете

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для первой личной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Ожидалось, что во время визита стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами.

Однако в определенный момент разговор в Овальном кабинете перешел в спор с участием Зеленского, Трампа и вице-президента США Джей Ди Венса. Предметом дискуссии стала война между Россией и Украиной и возможные пути ее завершения.

Вэнс заявил, что войну следует урегулировать дипломатическим путем. В ответ президент Украины отметил, что уже имел опыт подписания соглашения с диктатором Путиным в присутствии лидеров Франции и Германии, но эти договоренности не были соблюдены российской стороной.

Зеленский также отметил, что в случае подписания невыгодного для Украины соглашения между РФ и Украиной последствия почувствует и Соединенные Штаты. После этого Трамп и Вэнс выразили возмущение, заявив, что им "будет прекрасно", а также добавили, что украинский президент не имеет права навязывать свою позицию.

В конце концов Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых так и не подписали. Позже Дональд Трамп заявил, что Зеленский "не готов к миру", при этом отметив, что украинский лидер может вернуться к переговорам, если изменит свою позицию.

