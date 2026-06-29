Украина передала Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) официальную обновленную заявку на членство и надеется получить статус страны-кандидата уже этой осенью. Об этом сообщил президент Зеленский после встречи с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманом.

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ОЭСР – международная организация со Штаб-квартирой в Париже, созданная в 1961 году, членами которой сегодня являются 38 стран – все европейские государства, кроме миниатюрных, но из бывшего СССР – пока что лишь страны Балтии, а вне Европы – США, Канада, Мексика, Коста-Рика, Колумбия, Чили, Израиль, Южная Корея, Япония, Австралии, Новая Зеландия.

Считается, что по влиянию ОЭСР входит в тройку ведущих мировых экономических учреждений вместе с МВФ и Всемирным банком.

Организация выступает площадкой, где ее члены могут обсуждать и определять направления политического, экономического и социального развития, обмениваться опытом, согласованно координировать экономическую политику своих стран.

ОЭСР никогда НЕ издает резолюций обязательного характера, а только разрабатывает рекомендации для правительств государств мира по совершенствованию социально-экономической политики.

Кроме того, ОЭСР в отличие от МВФ и Всемирного банка НЕ предоставляет финансирования и остается лишь местом осуществления поисков и анализа, которые помогают правительствам определять стратегию выхода на формальные соглашения.

А вот у МВФ – 190 стран (являющихся одновременно членами Международного банка реконструкции и развития), то есть все, включая даже полупризнанное Косово, но кроме Польши и Индонезии, приостановивших своё участие, а также кроме Монако, Лихтенштейна, Кубы и Северной Кореи (а Ватикан является наблюдателем ООН).

При этом получение денег от МВФ, как и от ЕС, – связано с конкретными обязательствами, которые нужно исполнять.

Относительно Украины – часть требований ЕС и МВФ пересекаются между собой, а также совпадают с реформами, необходимыми для вступления Украины в Евросоюз.

(Поддержка ЕС состоит из военной и бюджетной частей. Если 60 млрд евро на военные нужды партнеры выделяют без условий, то 30 млрд евро бюджетной поддержки привязаны к конкретным изменениям в Украине.)

Один из самых чувствительных пунктов – подготовка к либерализации тарифов на коммунальные услуги для населения. Речь идет не о немедленном повышении, а о создании дорожной карты постепенного перехода к рыночным тарифам с механизмом защиты уязвимых домохозяйств.

МВФ считает, что действующая система тарифов для населения ослабляет финансовое положение государственных энергетических компаний и ограничивает ресурсы для критически важных инвестиций и ремонтов.

Так что уже до июля Украина должна обнародовать результаты технического аудита, который покажет реальную стоимость удержания низких тарифов для государства.

Другой блок обязательств касается упрощенной системы налогообложения. Ранее среди условий была идея введения НДС для ФЛП, однако после критики со стороны бизнеса и экспертов договорённости изменились.

Теперь уже речь идет только о реформах, которые должны ограничить злоупотребления упрощенной системой, в частности искусственное дробление бизнеса и подмену трудовых отношений сотрудничеством с физическими лицами-предпринимателями.

Отдельное обязательство Украины – отмена освобождения от уплаты НДС для международных посылок, а именно введение НДС и других сборов на посылки стоимостью более 45 евро. Срок принятия соответствующего закона перенесли до конца июля.

В общем, все, что нам в советское время (я, разумеется, успел застать) нагло врали об МВФ (как, кстати, и о безработице), зачем-то нахально материализуется как суровая реальность…