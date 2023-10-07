Вывозил людей даже в багажнике и получил орден: история из Бородянки в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Владимир Шома – директор детской юношеской спортивной школы в Бородянке. Рискуя жизнью, помогал детям и женщинам уехать из города и привозил людям лекарства. Через год после этих событий получил орден "За заслуги" ІІІ степени. Свою историю он доверил историю Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Владимир – один из героев Бородянки. Сейчас восстанавливает спортивную жизнь города, в его спортшколу ходит более 400 юношей и девушек. А с первых же дней российского вторжения увозил людей на своем маленьком Форде. В день совершал по 4-5 рейсов.

"В машину вмещалось и 6, и 7 человек. Даже в багажнике ехали. На нашем контрольном пункте уже шутили, что я таксую", — рассказывает Владимир.

Также он возил гуманитарную помощь, прежде всего лекарства. В тот день должен был доставить жизненно необходимый инсулин в Мирчи, недалеко от Бородянки. Но не знал, что село уже оккупировано.

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"На въезде машину расстреляли. Очередь прошла по правой стороне. Восемь пуль, я потом посчитал. Хотел выскочить, и слышу - стой, что везешь? Так я попал в плен", - говорит Владимир.

В плену он был один день. Ему просто повезло: российские военные не заметили в его паспорте справку о службе в ТРО и праве ношения оружия.

Это было далеко не единственное в той ситуации удачное для Владимира стечение обстоятельств. О том, как он умудрился порвать эту справку с завязанными руками и выложил накануне поездки из машины запасную обойму для оружия – смотрите и слушайте по ссылке.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.