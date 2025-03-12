Вышел с собакой за пределы двора и пропал: в Винницкой области нашли 3-летнего мальчика, который поднял на ноги сотни людей. Фото

В Винницкой области успешно завершились поиски трехлетнего ребенка, который пропал вечером 11 марта. К розыску пропавшего мальчика были привлечены более 300 человек: полицейские и кинологи со служебными собаками, спасатели, пограничники, военнослужащие, жители поселка.

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Ребенка нашли утром 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

По информации полиции, трехлетний Остап вышел с собакой за пределы двора в поселке Черновцы Могилев-Подольского района и скрылся. Правоохранители обследовали заброшенные здания, чащи, колодцы, овраги и поля.

К счастью, поиски несовершеннолетнего завершились успешно. Утром 12 марта мальчика вернули домой. Пока правоохранители не сообщали подробности о том, где ребенок находился все это время.

Напомним, на Полтавщине в селе Решетиловка произошло ужасное преступление. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству двухлетней девочки.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска вечером 11 марта обстреляли из артиллерии село Ривне Мирноградской громады на Донетчине. Погибли два брата, 11 и 13 лет; ранение получил 14-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии.

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