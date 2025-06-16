'Выполнил обещание, которое дал отцу', - Порошенко проинспектировал строительство дороги в Городковке

Петр Порошенко в Городковке Винницкой области проинспектировал строительство дороги, которую прокладывают за средства уплаченных им налогов в местный бюджет, а также из благотворительного взноса Фонда Порошенко. Дорога на завершающем этапе строительства и через два месяца жители уже будут полноценно ею пользоваться.

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Сегодня исполняется пять лет со смерти моего отца, Алексея Порошенко. Моего учителя, моего друга, моего советчика. Государственника и настоящего украинца. Эта дорога - обещание моему отцу, которое я выполнил. К этой земле он имел особые, теплые эмоции. Развивал здесь сельское хозяйство, заботился о жителях", - рассказал Порошенко в соцсетях.

"30 лет в Городковке не было асфальта. Грунтовая дорога с ямами, которые надо объезжать, потому что оставишь колеса, - такими были будни городковцев. Страдали все", - отметил он.

"Нам понадобилось два года, чтобы на центральной улице появился асфальт, современные остановки, пешеходные переходы и освещение. Отсюда идут автобусы на все важные направления. Сейчас прокладываем воду для односельчан - в 60 домов. Именно так, для односельчан, потому что здесь я прописался и заплатил 127 млн грн, из которых более 81 млн попали в Городковскую ОТГ. Еще 2,5 млн грн - вложил Фонд Порошенко, потому что люди попросили еще провести водопровод и подключить к общей сети", - отметил пятый Президент Украины.

"Почему я так поступил? Как налогоплательщик я не знаю, кто, на что и как потратил бы эти средства. Особенно трудно это представить на фоне многочисленных коррупционных скандалов. Мы сделали уникальный для Украины эксперимент - перенаправили налоговые поступления в ОТГ, где они будут использованы прозрачно и эффективно с точки зрения общества", - пояснил Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что это первый в Украине проект, когда я специально принял решение переехать в Городковку и все деньги были направлены именно сюда. За счет этого делается дорога. Мы эту практику продолжаем", - отметил он.

Председатель Городковской ОТГ Елена Резник поблагодарила Петра Порошенко за строительство дороги.

"Спасибо от всей общины за такой замечательный проект по дороге. Я уверена, что он будет отличный и дорога будет красивая. Будут современные остановки, пешеходные переходы. Мы вас искренне благодарим", - сказала она.

"Спасибо, что вы действительно помогаете. И нашим деткам - площадки, и людям - водопроводы. И еще у нас есть трубы, мы хотим на четвертом участке доделать воду. Это также ваши средства. Мы вас искренне благодарим и за социальные проекты - колодцы, которые мы будем спасать и восстанавливать их", - отметила председатель Городковской ОТГ.

"Мы благодарим Петра Алексеевича за его активность, что является жителем нашей общины и является добросовестным налогоплательщиком", - также сказал заместитель директора ЧАО ПК "Подолье" Александр Войтенко.