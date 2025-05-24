Вымогал деньги за 'помощь': на Львовщине задержали чиновника больницы, который зарабатывал на уклонистах. Фото

Специалисты Службы безопасности и Нацполиции разоблачили чиновника одной из больниц Львовщины, который зарабатывал на уклонистах от мобилизации. У военнообязанных мужчин он требовал взятки за продление групп инвалидности.

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Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области. В результате комплексных мероприятий представителя медучреждения задержали при попытке получить очередное "вознаграждение" за свои услуги.

По материалам дела, чиновник также был ответственным за экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица (бывший МСЭК). Он требовал деньги за "помощь" в продлении военнообязанным инвалидности III группы.

На основе таких "документов" уклонисты имели возможность избежать призыва на военную службу по мобилизации. Стоимость своей противоправной услуги чиновник оценивал в $2500 с человека.

Правоохранители задержали представителя больницы "на горячем" после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли медицинскую документацию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, а также денежные средства, происхождение которых устанавливается.

Чиновнику медучреждения сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Его взяли под стражу с альтернативой внесения залога.

Сейчас продолжается следствие для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к указанной противоправной схеме.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на "бизнесе" на уклонистах разоблачили главу ВВК областного центра мобилизации Буковины и его сообщника. По версии следствия, они изготавливали фиктивные медицинские документы, чтобы "клиенты" могли не проходить военную службу.

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