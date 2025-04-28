Подделка медицинских справок для уклонистов: на Буковине разоблачили и задержали председателя ВВК. Фото

Главу военно-врачебной комиссии областного центра мобилизации Буковины и его сообщника разоблачили на "бизнесе" на уклонистах. По версии следствия, они изготовляли фиктивные медицинские документы, чтобы "клиенты" могли не проходить военную службу.

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Государственное бюро расследований сообщило на официальном сайте, что схема действовала по меньшей мере с февраля 2025 года. Обоим фигурантам уже объявлены подозрения.

Председатель ВВК за 5–10 тысяч долларов США (в зависимости от наличия реальных медоснований) обещал военнообязанным пакет документов для временного увольнения или же полного исключения из военного учета.

Посредника при передаче таких документов и получении второй части взятки правоохранители задержали 23 апреля.

"Заявитель самостоятельно обратился в ВВК для обновления медицинских данных после болезни. Вместо временной отсрочки ему предложили "правильный" диагноз за деньги. Мужчина согласился на словах, а сам обратился в ГБР", – рассказали в ведомстве.

Дома и на работе главы ВВК провели обыски. Изъята медицинская документация военнообязанных от Черновицкого ОМТЦК и СП, законность которой проверяется.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 368 УК – вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой.

"По предварительной информации, к схеме могли быть причастны и другие члены комиссии. Продолжаются следственные действия, готовятся сообщения о подозрении другим фигурантам", – добавили в ГБР.

Как ранее писал OBOZ.UA, бывшего народного депутата Украины Ирину Сысоенко и троих ее сообщников будут судить в Киеве за организацию масштабной схемы уклонения от мобилизации. Следствие установило, что Сысоенко, после депутатства работавшая в сфере профилактической медицины, вместе с группой медиков продавала "уклонистам" фиктивные группы инвалидности.

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