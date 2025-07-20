Выезд за границу во время военного положения: для кого существуют исключения

В Украине во время действия военного положения военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет выезд за границу ограничен. Однако в некоторых случаях граждане могут выехать за пределы нашей страны.

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Исключения могут касаться только лиц, определенных законодательством. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

В августе 2025 года правила выезда мужчин за границу остаются без изменений.

Перечень категорий, которым разрешено временно покидать территорию Украины:

– лица, забронированные на период мобилизации;

– мужчины, признанные непригодными к службе по состоянию здоровья;

– многодетные родители, воспитывающие трое и более детей в возрасте до 18 лет;

– родители-одиночки;

– мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью или тех, кто нуждается в постоянном уходе;

– лица, имеющие несовершеннолетних детей и мужа/жену, проходящего военную службу;

– мужчины, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны;

– военнослужащие, выезжающие за пределы страны для лечения, реабилитации или обучения, а также другие категории, предусмотренные статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Пересечение границы мужчинами до 25 лет: что изменилось

В конце 2024 года Кабинет Министров обновил правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые подписали контракт на службу в ВСУ или в разведывательных подразделениях Минобороны, но до этого не проходили полную срочную военную службу (кроме базовой подготовки).

Эти лица могут пересекать границу, если имеют:

– справку из воинской части или ТЦК с информацией о подписании контракта;

– военно-учетный документ (военный билет), подтверждающий прохождение службы.

Документы, которые необходимы для выезда мужчин за границу

Основным документом является военно-учетный документ, который нужно предъявить вместе с паспортом. Также могут понадобиться:

– справка об инвалидности;

– документы о предоставлении отсрочки;

– свидетельства о рождении детей;

– справки об учебе и другие документы, подтверждающие право на выезд.

Полный перечень предусмотрен постановлением Кабмина №57 от 27 января 1995 года, с учетом последних изменений, внесенных во время действия военного положения.

Причины отказа в пересечении границы

Мужчинам призывного возраста могут отказать в выезде из страны, если:

– отсутствует военно-учетный документ;

– нет других документов, подтверждающих право на выезд;

– в документах обнаружены ошибки или несоответствия;

– лицо находится в розыске.

Напомним, Верховная Рада обсуждает инициативу, которая позволит военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет пересекать границу. Однако говорить конкретно о каких-либо законодательных нормах рано. На данный момент неизвестно, каким будет решение профильного комитета ВРУ.

Как писал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине не рассматривается вопрос демобилизации бойцов. По его словам, защитники вернутся домой после победы.

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