Мужчинам 18-24 лет могут разрешить выезд из Украины: что известно

В Верховной Раде обсуждают инициативу, которая позволит военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет выезжать за границу. По этому вопросу в парламенте есть много предложений.

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Вопрос о предоставлении разрешения на выезд и Украины мужчинам в возрасте 18-24 года обсуждает, в том числе, комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке. Об этом в комментарии журналистам рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, военнообязанным украинцам в возрасте от 18 до 24 лет действительно могут разрешить выезд за пределы Украины, и такую инициативу уже обсуждают в парламенте. В то же время Стефанчук предупредил, что говорит конкретно о каких-либо законодательных нормах рано. Пока еще неизвестно, каким будет решение профильного комитета ВРУ.

"Украинский парламент – это 398 по состоянию на сейчас людей, наделенных правом законодательной инициативы. Инициатив в парламенте очень много. Я знаю, что эта тема проговаривается, в том числе на уровне специального комитета", – заявил Стефанчук.

Спикер парламента подчеркнул, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет не подлежат мобилизации, но не имеют возможность реализовывать одно из своих прав – свободно выезжать из страны. Именно поэтому народные избранники намерены найти механизм, чтобы дать возможность реализоваться им во всех этих правах.

Как сообщал OBOZ.UA, В Украине мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, разрешат брать на работу в критически важные предприятия и временно бронировать. Это предусмотрено законопроектом №13335, который рекомендовал принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

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