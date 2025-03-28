Выделяют ли запятой слово 'бажано': объяснение

Деловой стиль речи предполагает регулярное употребление наречия "бажано". В украинском языке он помогает смягчать повелительный тон сообщения и делать его более вежливым. Но нужно ли выделять это слово запятыми?

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Языковеды, ведущие Telegram-канал "Correctarium — Украинский язык" заметили, что в деловых письмах и других текстах по обе стороны от слова "бажано" начали все чаще запятые проставлять. Поэтому авторы ресурса решили объяснить, почему это ошибка.

Итак, выделять слово "бажано" запятыми это действительно неправильно. "И неважно, где именно в предложении стоит это наречие — в начале, в середине или в конце", — добавляют авторы канала. Все потому, что это слово не является вставным. Попытайтесь мысленно вычеркнуть его из примеров ниже и вы увидите, как вся фраза теряет смысл или заложенную в нее интонацию:

Бажано виконати це завдання сьогодні.

Забронювати готель бажано заздалегідь.

Машина потрібна до п’ятої вечора бажано.

Если же наречие "бажано" входит в состав уточняющей конструкции, то запятыми нужно выделять всю конструкцию. Например:

Добре було б, якби ти зайшов до мене сьогодні, бажано в обід.

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