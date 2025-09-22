Вы делали это неправильно: рассказываем, сколько раз и как правильно мыть гречку перед приготовлением

Гречка – очень ценный и вкусный продукт, который очень просто готовится, стоит всего лишь хорошо вымыть крупу и сварить ее. Стоит отметить, что гречка идеально сочетается со всеми овощами, мясом, зеленью.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, нужно ли мыть гречку перед приготовлением и если да – то сколько раз.

Обязательно ли мыть гречку перед приготовлением

Гречку следует обязательно мыть перед варкой и лучше всего – под холодной проточной водой три раза, или пока вода не станет прозрачной, чтобы избавиться от грязи, мусора и фитиновой кислоты. Промывка также помогает избежать слипания каши и делает ее вкус более насыщенным.

Как правильно мыть гречку

Высыпьте крупу в миску или дуршлаг. Промойте под холодной проточной водой. Повторяйте процесс 3-4 раза, или пока вода не станет полностью чистой. Удалите любой мусор, который вы заметили во время промывки.

Почему это важно

Удаление грязи и мусора

Промывка помогает избавиться от мелких камешков, пыли и другого мусора, который может присутствовать в гречке.

Уменьшение фитиновой кислоты

Фитиновая кислота в гречке может препятствовать усвоению полезных микроэлементов, поэтому промывка делает кашу более питательной.

Улучшение вкуса

Смывается мучной слой, что может сделать кашу слипшейся, а также устраняется горечь.

