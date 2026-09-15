Вы будете шокированы: из чего на самом деле делают лимонную кислоту

Если присмотреться к баночкам с пищевыми и косметическими продуктами, можно заметить, что кислоты в их составе нередко имеют "растительные" названия – лимонная, яблочная, щавелевая и т. п. Но означает ли это, что их производят из соответствующих растений?

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OBOZ.UA решил разобраться в этом, взяв за пример лимонную кислоту. Почему она получила именно такое название и действительно ли ее делают из лимонов? Спойлер: нет.

Почему лимонная кислота – лимонная

Научное название этого вещества запомнить совсем не просто. Звучит оно так: 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота.

А откуда же тогда взялось название "лимонная"? Все потому, что вещество открыл в 1784 году химик Карл Вильгельм Шееле, выделив его из сока лимонов. Он прокипятил жидкость и провел над ней целый ряд химических манипуляций, получив в результате порошок из белых кристаллов. Попробовав его на вкус (а Шееле пробовал на вкус все вещества, которые выделял), он заметил, что тот сохраняет характерный для желтых цитрусовых вкус.

Как сейчас производят пищевую лимонную кислоту

Сегодня лимонную кислоту в основном получают с помощью ферментации сахаров. Для этого используют сырье, богатое углеводами: чаще всего кукурузный крахмал или сахаросодержащие растворы, из которых получают глюкозу.

Далее за дело берется плесень. В питательную среду добавляют специальный микроорганизм – плесневой гриб Aspergillus niger. Совершенно верно, речь идет о черной плесени, которая время от времени поражает влажные помещения с плохой вентиляцией. В специальных контролируемых условиях этот гриб ферментирует сахар в целую смесь различных веществ.

По завершении процесса кислоту отделяют от культуральной жидкости, очищают, концентрируют и кристаллизуют. Именно эти бесцветные кристаллы и попадают в пакетики с надписью "лимонная кислота". Внутри них содержится та самая очищенная 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота.

Почему лимонную кислоту не производят из лимонов

Лимоны действительно содержат много лимонной кислоты, но добывать ее непосредственно из фруктов в промышленных масштабах невыгодно. Для получения небольшого количества кислоты потребовалось бы значительное количество лимонов, а сам процесс был бы дороже и сложнее.

Ферментация сахаров с помощью плесневых грибов позволяет производить лимонную кислоту в промышленных масштабах, используя при этом доступное сырье. Затраты на производство получаются невысокими, а объемы продукта – значительными.

Безопасна ли такая кислота

Если продукт производится с помощью черной плесени, закономерно возникает вопрос: а безопасен ли он вообще? На самом деле то, что при производстве используется гриб Aspergillus niger, не означает, что мы едим плесень. Микроорганизм участвует в ферментации, после чего лимонную кислоту тщательно очищают и кристаллизуют. Поэтому в пакетиках с пищевой лимонной кислотой нет измельчённых лимонов – но и бояться самого вещества из-за его происхождения не стоит.

Что действительно может нанести вам вред, так это чрезмерное или неправильное использование лимонной кислоты. В высоких концентрациях она может раздражать кожу и слизистые оболочки, разрушать зубную эмаль, обострять заболевания желудка. Если же употреблять лимонную кислоту в рекомендованных дозах, она не только совершенно безопасна, но и может приносить пользу. В составе продуктов ее можно увидеть под обозначением E330 – это регулятор кислотности и антиоксидант.

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