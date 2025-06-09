Всю Украину накроет летнее похолодание: синоптики сказали, где во вторник пройдут дожди

Во вторник, 10 июня, в Украине будет достаточно комфортная прохладная погода, без жары. Осадков не прогнозируется, лишь в восточных областях местами возможен кратковременный дождь и гроза.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Также местами ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°С, на западе страны 6-11°С, днем 18-23°С. В южной части и юго-восточных областях ночью 17-22°С, днем 24-29°С.

В Киеве и области синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°С, днем 18-23°С. В Киеве ночью 12-14°С, днем около 20°С.

Кроме того, синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине. 10 и 12 июня в южной части, большинстве центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Харьковской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в результате поступления холодного атмосферного фронта в некоторых областях Украины температура воздуха ощутимо снизилась. Однако на востоке и юге жара еще сохранится.

Напомним, согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в начале новой недели в Украине ожидается переменчивая погода с осадками и местами снижением температуры. Однако в некоторых регионах будет держаться жара.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в июне ожидаются высокие температурные показатели почти во всех уголках нашего государства. Однако не обойдется и без осадков, в частности, увеличится количество дождей с грозами.

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