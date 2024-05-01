Вспышки на солнце дают о себе знать: в ближайшие дни Землю будет 'штормить' из-за магнитной бури

Май начнется с магнитной бури средней силы. Она продлится с 1 по 2 мая включительно, прогнозируют эксперты.

Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и ресурса Meteoagent.

Геомагнитная активность будет соответствовать К-индексу 4.

Как известно, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли. У нашей планеты есть невидимая оболочка – магнитосфера, являющаяся своеобразной защитой от солнечной радиации. На магнитосферу влияет поток солнечного ветра, и в обычном состоянии давление магнитной оболочки нашей планеты и давление солнечного ветра равны.

Однако из-за вспышек на Солнце растет скорость солнечного ветра. Магнитной оболочке приходится на это реагировать, и она сжимается над Землей. Эти изменения, происходящие в магнитном поле планеты под влиянием высокой солнечной активности, и называют геомагнитной бурей.

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут ощущать ухудшение самочувствия. То же касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Нередко после вспышек на Солнце они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу, а также другие симптомы.

Советы врачей для метеозависимых, которые позволят пережить период бур

Прежде всего необходимо чаще бывать на свежем воздухе. Также следует проветривать комнату, соблюдать режим сна, а перед ним (и/или утром) принимать контрастный душ.

Многие советы касаются рациона: надо отказаться от жирной пищи, увеличив употребление свежих овощей и фруктов. От алкоголя тоже желательно отказаться, а кофе – заменить травяным чаем.

Также нужно не забывать пить достаточное количество воды в течение дня. Не будет лишней и легкая физическая активность, например занятия спортом или прогулка.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае ожидается два периода магнитных бурь – во время обоих геомагнитная активность будет средней и будет соответствовать К-индексу 4. "Штормить" Землю будет 1-2, а также 23-25 мая.

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