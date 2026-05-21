Вспышка Эболы в Африке: в МИД обнародовали рекомендации путешествующим украинцам

Из-за вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в пораженные регионы. Решение приняли после официального подтверждения эпидемии Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве уточнили, что вспышку инфекции официально подтвердили 17 мая.

В МИД призвали украинцев воздержаться от поездок в регионы, где распространяется вирус. Речь идет о провинции Итури и Южное Киву, где фиксируется быстрое распространение инфекции.

Украинцам, которые уже находятся в Конго, рекомендуют не посещать указанные провинции и следовать инструкциям местных органов власти. Также им советуют постоянно следить за официальными сообщениями Посольства Украины в Демократической Республике Конго.

По состоянию на 16 мая в Демократической Республике Конго было подтверждено 80 смертей и 246 случаев инфицирования штаммом, известным как Бундибудьйо. Чиновники сообщали, что процент летальных случаев среди инфицированных "может достигать 50%".

Впоследствии количество жертв вспышки лихорадки возросло до 100, тогда как количество случаев вероятного заражения оценивается в более 390. Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение, но не соответствующей критериям пандемии.

Что известно о вирусе

Вирус Эбола преимущественно распространяется среди животных. Чаще всего его носителями являются летучие мыши, однако иногда возникают вспышки и среди людей. Инкубационный период инфекции может длиться до 21 дня с момента заражения.

Первые симптомы обычно появляются внезапно и напоминают грипп. Болезнь сопровождается повышением температуры, головной болью и сильной усталостью. Впоследствии могут добавиться рвота, диарея, а у части больных внутренние и внешние кровотечения.

Вирус передается при непосредственном контакте с инфицированными биологическими жидкостями другого человека.

