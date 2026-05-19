Количество жертв вспышки Эболы в ДР Конго перевалило за сотню: болезнь перекинулась на соседнюю страну
Количество жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 100, тогда как количество случаев вероятного заражения оценивается в более 390. Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение, но не соответствующей критериям пандемии.
Опасный штамм Бундибудьйо, против которого нет вакцины, начал свое распространение из восточной провинции Итури в ДР Конго. Два случая заболевания и одна смерть подтверждены также в соседней Уганде, пишет BBC со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
В ВОЗ предупреждают, что потенциально вспышка может разрастись со значительным риском распространения "на местном и региональном уровнях".
Доктор Джин Касея, руководитель Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, напомнил об отсутствии одобренных лекарств против Бундибудье. В этой ситуации жителям региона нужно соблюдать меры предосторожности, в частности на похоронах жертв Эболы.
Среди инфицированных есть граждане США
Официально подтвержден один случай заражения: пациентом является американский врач в ДР Конго. Его планируют госпитализировать в Германию на лечение в Германию
В то же время источники CBS News заявили, что вирусом Эбола якобы заразились шестеро американцев. В CDC заверили, что поддерживают "безопасный вывод небольшого количества американцев, которых это непосредственно касается", но не подтвердили, о каком именно количестве идет речь.
По данным медиа, правительство Соединенных Штатов стремится организовать транспортировку небольшой группы своих граждан из ДР Конго в безопасное место карантина. Возможно, им станет военная база США в Германии.
18 мая в CDC отметили: риск для США является относительно низким, но ведомство осуществит ряд мер для предотвращения попадания болезни в страну.
Речь идет о мониторинге путешественников из пострадавших районов и установлении ограничений на въезд для владельцев паспортов стран, не являющихся гражданами США, если они находились в Уганде, Демократической Республике Конго или Южном Судане в течение последних 21 дня.
Центры контроля и профилактики заболеваний США проинформировали, что будут сотрудничать с авиакомпаниями и другими партнерами для отслеживания контактов пассажиров, увеличения возможностей тестирования и готовности больниц к реагированию на вспышку.
США также выдали предупреждение о путешествиях четвертого (самого строгого) уровня об опасности поездок на территорию ДР Конго.
Как передается Эбола и какие симптомы заболевания
- Эбола обычно поражает животных (чаще всего летучих мышей), но вспышки среди людей возможны.
- Инкубационный период может длиться до 21 суток после заражения.
- Симптомы чаще всего возникают внезапно и начинаются как грипп: с лихорадки, головной боли, усталости. Позже развиваются рвота и диарея, у отдельных пациентов развиваются внутренние и внешние кровотечения.
- Вирус передается от одного человека к другому через контакт с зараженными биологическими жидкостями.
Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 16 мая в Демократической Республике Конго было подтверждено 80 смертей и 246 случаев инфицирования штаммом, известным как Бундибудьйо. Чиновники сообщали, что процент летальных случаев среди инфицированных "может достигать 50%".
