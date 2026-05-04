Всегда шел туда, где было тяжелее всего: под Краматорском погиб воин из Одесской области. Фото

Защищая Украину, на Краматорском направлении погиб воин из Одесской области Виктор Пасько. Он участвовал в освобождении Киевской и Херсонской областей, сдерживал врага на Запорожье и в Донецкой области.

На малой родине с Героем, который отдал жизнь за Украину, прощаются 4 мая. Об этом сообщили в Бессарабском поселковом совете.

Что известно о Герое

В Бессарабском поселковом совете рассказали, что Виктор Пасько прошел немало ожесточенных боев. Он участвовал в освобождении Киевщины и Херсонщины, воевал на Запорожском и Донецком направлениях.

"Побратимы вспоминают его как мужественного, принципиального и преданного Украине воина, который всегда шел туда, где было тяжелее всего", – указано в сообщении.

Земной путь воина из Бессарабской громады оборвался на Краматорском направлении: он погиб 19 апреля.

"Виктор Николаевич отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, за нашу мирную жизнь. Бессарабский поселковый совет выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего Защитника. Низкосклоняем головы перед светлой памятью Героя, который до последнего вздоха преданно защищал родную землю", – отметили в Бессарабском поселковом совете.

Прощание с Виктором Пасько состоится в его родном поселке Серпневое в понедельник, 4 мая, в 11:00. Земляков Героя попросили сформировать "живой коридор" по улице Молодежной – от центра населенного пункта до дома, где жил защитник, и провести его в последний путь с должным почетом и благодарностью.

