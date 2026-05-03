Создал семью, но не успел стать папой: на войне погиб 21-летний воин с Одесщины

На Александровском направлении 26 апреля погиб молодой украинский защитник Богдан Женихов. Сердце 21-летнего военного остановилось во время выполнения боевого задания вблизи села Тарасовка Днепропетровской области.

Видео дня

Трагическую новость подтвердил Буджакский поселковый совет (находится на Одесщине). "Выражаем искренние соболезнования родным и близким", – написали представители громады в Facebook.

Что известно о Герое

Женихов Богдан Александрович родился 2 июля 2004 года. Образование получил в Николаевском и Тарутинском аграрном лицеях.

Он добровольно стал на защиту Родины, вступив в ряды морской пехоты в декабре 2024 года.

Богдан женился в феврале 2026-го и погиб на войне в 21-летнем возрасте. "Он не успел стать отцом, но успел стать Героем, который отдал самое дорогое за нашу Родину", – отметили в поселковом совете.

Как писал OBOZ.UA:

– 2 октября 2024 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Павел Янаков. Долгое время он считался пропавшим без вести.

– 18 апреля во время выполнения боевого задания погиб защитник из Броваров Игорь Куличенко. Воин служил пулеметчиком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!