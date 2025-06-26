Всегда были неразлучными: во время российской ракетной атаки на жилой дом в Киеве погибли супруги, сиротой остался сын

В среду, 25 июня, в Киеве попрощались с Надеждой и Андреем Алексеенковыми, которые погибли 23 июня во время российского удара ракетой по пятиэтажному жилому дому на Сырце. Вместе с ними погиб и отец Надежды – Георгий. А 15-летний сын остался сиротой, в тот день он ночевал у бабушки.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Мама с папой не берут трубку!"

Семья Надежды и Андрея Алексеенковых жила на верхнем этаже хрущевки, именно в том подъезде, куда угодила российская ракета ночью 23 июня. 15-летнего сына Кирилла в ту ночь дома не было, он гостил у бабушки за городом. Дома также был дедушка мальчика.

Мама одноклассницы Кирилла Бабич Ани – Виктория рассказывает OBOZ.UA, что они живут буквально в 200 метрах от места трагедии.

"Когда произошел взрыв, мой муж военный взял аптечку и побежал туда. Он один из первых пытался отыскать кого-нибудь живого на первом этаже, где пол провалился в подвал. Потом приехали все службы и попросили всех выйти", – рассказывает Виктория.

Когда стало известно место прилета в чате одноклассников все стали спрашивать Кирилла: "Ты живой?" Мальчик ответил, что он у бабушки за городом. А в группе родителей школьников сообщили, что Надежда и Андрей не выходят на связь.

Кирилл тоже не мог дозвониться до родителей и написал глава родительского комитета: "Тетя Наташа, мама с папой не берут трубку!?"

"У вас было столько планов"

Когда в Telegram каналах начали появляться снимки разрушенного дома, то Кирилл прислал фото, где обвел красным кружочком место, де должна была находиться их квартира.

"Мы все замерли, надеялись, что они живы! Глава родительского комитета передала фото оперативной группе, чтобы их искали", – продолжает Виктория.

Но вскоре пришли фотографии, которые лишь подтвердили гибель родителей и дедушки Кирилла. Дедушку спасатели нашли первым, а через некоторое время достали тела Надежды и Андрея.

"Мы все плакали. Дети были в шоке, волновались, что же теперь будет с Кириллом, выдержит ли он такую тяжелую утрату в таком сложном подростковом возрасте. Ведь совсем недавно мы с ними отпраздновали "Последний звонок". Родители Кирилла были очень приятными, добрыми, не конфликтными. Они всегда были вместе. Даже в нашем районе, когда мы их встречали, они всегда были в вдвоем. Вдвоем и погибли", – говорит Виктория.

Сестра Андрея Людмила Алексеенкова также написала на своей страничке в Facebook:

"Все, про что я сейчас думаю – у вас было столько планов. Вы всегда были вместе, как неразлучники. На днях мы обсуждали следующие шаги в учебе Кирилла, договаривались про репетитора. Я всегда знала, что вы рядом, что у меня есть на кого опереться. Я просто молю Вселенную, чтобы вам было не больно тогда, когда кц*** ракета оборвала вашу жизнь".

Бабушка Кирилла, мама Нади собирается взять на себя опекунство над внуком. Они остались без жилья, без вещей, поэтому одноклассники и родители организовали помощь своему другу.

Те, кто захочет присоединиться, может перечислить средства на банку https://send.monobank.ua/jar/5HyzogZr47 . Карта 4441111125460422. Деньги собираются направить на жизненно необходимые вещи, покупку продуктов, оплату юридических услуг, организацию быта и учебы Кирилла.

Также сестра Андрея Людмила собирает средства для похорон, поддержку семьи и Кирилла. Ее карты 5363 5420 9191 4482 – Приват, 4441 1111 0121 2508 – Моно.