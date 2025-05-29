'Всегда был первым из первых': после ранения на фронте умер военный и бывший журналист Петр Черных. Фото

Из-за продолжительной болезни, вызванной ранением на поле боя, умер военный и бывший журналист Петр Черных. С 2014 года медийщик активно оказывал поддержку ВСУ, а после начала полномасштабного вторжения и сам взял в руки оружие.

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У защитника остались жена и двое сыновей. О потере сообщили его родные и близкие в Facebook, а также Институт массовой информации.

"Он ушел сегодня навсегда. Сделал меня счастливой на 17 лет. Дал жизнь двум ребятам. Доказал стране, что есть порядочные и смелые люди. Спасибо за счастье быть с тобой. Спасибо за ребят. Спасибо, что отправил нас в безопасное место. Спасибо за защиту. Спасибо, что учишь меня не сдаваться. Спасибо, что ты был так благодарен. Спасибо на будущее за все, потому что ты меня не оставишь даже оттуда. Люблю навсегда", – написала его жена Юлия Черных.

Коллеги рассказывают, что в мирной жизни Петр Черных был талантливым и принципиальным журналистом, коммуникационщиком. Работал журналистом в информагентстве УНИАН, впоследствии – в пресс-службе компании "Энергоатом", издании Міnԁ.ua. По их словам, он неоднократно подтверждал свою четкую позицию относительно независимости медиа и ценности свободы слова и не боялся отстаивать их на протяжении всей жизни.

"Петр Черных с достоинством воспринимал все испытания, никогда не отказывался от трудных задач, был примером для сослуживцев и коллег по работе", – отметил журналист Андрей Гарасим.

С началом российско-украинской войны медийщик активно работал волонтером и с 2014-го совершил десятки выездов на линию соприкосновения. А с первых же дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году добровольцем вступил в ряды 128-го батальона 112-й бригады территориальной обороны. С тех пор участвовал в обороне Киева, прошел самые горячие бои на Харьковщине, в Белогоровке Луганской области.

"Это был лучший товарищ, побратим, который мог в любую минуту подставить свое плечо. Он всегда был на передовой, никогда не боялся, был всегда первым из первых. Когда стояли над Северским Донцом, все говорил, как здесь красиво, как бы классно здесь было побывать в мирное время. К сожалению, эту мечту он так и не осуществил", – рассказал его побратим, старший солдат Сергей Щербак.

Во время выполнения боевых задач Петр Черных испытывал контузии, которые привели к развитию тяжелой болезни. В 2023 году по состоянию здоровья его комиссовали из армии. Но даже во время борьбы с недугом он оставался поддержкой для побратимов и семьи – образцом мужества и несокрушимости.

"Его детей осиротили убл*дки-освободители, которые пришли на наши земли, чтобы уничтожать лучших, самых умных – цвет нации. Петя Черных был из таких. Патриот. Талантливый и порядочный. Журналист от Бога, который хорошо разбирался в экономической тематике, один из немногих, кто основательно "шарил" в теме энергорынка", – рассказал руководитель пресс-центра "Укринформа" Сергей Сай-Боднар.

Сердце бывшего журналиста и военного остановилось 27 мая 2025 года. Его коллеги, побратимы и друзья выразили глубокие соболезнования семье и почтили память о нем как о человеке большого достоинства, мужества и принципиальности.

"Спасибо за защиту, мудрость и простоту, за доброту... Спасибо за то, что защищал нас. И за то, что был таким замечательным другом. Вечная память", – написала директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов погиб 53-летний воин и журналист Владимир Коцур из Ривненской области. В гражданской жизни он работал спортивным журналистом и этой профессии посвятил около 30 лет.

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