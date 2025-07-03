'Всегда будем помнить ваши героические операции': Зеленский поздравил военных с Днем армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с их профессиональным праздником. Он отметил важность роли авиаторов в защите страны.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Он особо отметил их героические операции в Мариуполе, на острове Змеиный и во многих других горячих точках.

"День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. День героических воинов, на счету которых значительные результаты в защите Украины.

"Огневая поддержка, доставка десанта и оружия, эвакуация раненых – бойцы армейской авиации ежедневно именно там, где нужно. Всегда будем помнить ваши героические операции: Мариуполь, Змеиный и многие другие", – отметил президент.

Он поблагодарил все экипажи и технический состав за их тяжелый и ответственный труд, за вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Зеленский также почтил память всех павших защитников и защитниц армейской авиации, отметив вечное уважение их отваге.

"Спасибо всем экипажам, техническому составу армейской авиации за вашу работу, за ваш вклад в оборону нашего государства. Вечный почет и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации. Гордимся каждым и каждой", – добавил президент.

Напомним, на фоне полномасштабной войны поддержка самолетов и вертолетов в боеготовом состоянии стала критически важной. Значительная часть этой техники – советского производства, поэтому ее модернизация требует особого подхода.

Особого внимания требует авионика – системы управления, навигации, связи и контроля, которые преимущественно изготавливались на территории современной России, а также другого устаревшего оборудования. Из-за невозможности поставки оригинальных компонентов украинские инженеры ищут собственные решения, которые отвечали бы требованиям безопасности и сертификации.

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