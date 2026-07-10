Все изменится к лучшему в середине июля: два знака зодиака почувствуют кардинальные изменения

В середине июля 2026 года для Близнецов и Львов наступает мощный переломный момент, когда жизнь начнет стремительно меняться к лучшему, вам начнет улыбаться удача и вы сможете очень легко решить все вопросы, которые накопились.

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Астрологи называют этот период временем больших перемен, пересмотра приоритетов и новых блестящих перспектив.

Близнецы

Звезды обещают вам решение всех финансовых вопросов, а также вы будете на эмоциональном подъеме. Что важно, вы с легкостью сможете избавиться от прошлых ограничений, пересмотреть свои цели и запустить кардинальные, долгожданные обновления в личной и профессиональной сферах.

Львы

Вас ждет настоящий прорыв в делах во всех сферах. Стоит отметить, что в июле транзит планет открывает возможности для финансовых взлетов и личностного роста. Вы окажетесь в центре внимания, а после 18 июля ожидаются приятные сюрпризы и на любовном фронте.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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