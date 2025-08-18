'Все это даст результат в наших руках': украинские воины поблагодарили 'Справа громад' и 'Повернись живим' за своевременную помощь

Новосозданный батальон беспилотных систем 59 отдельной штурмовой бригады "Инквизиция" получил от ОО "Справа громад" и фонда "Повернись живим" новую важную технику. В бригаде поблагодарили организацию за своевременную помощь.

Видео дня

Об этом написал Александр Карпюк (также известный как Serg Marko) в Facebook.

"Пост благодарности от 2 ББПС 59 ОШБр "Инквизиция". Во-первых, большая благодарность ОО "Справа громад" и лично Петру Порошенко, который уже который раз поддерживает нашу бригаду. И в этот раз он поддержал наш новосозданный батальон", – написал военный.

Карпюк отметил, что FPV, РЭБ, планшеты, ноуты, зарядные станции, оргтехника, оборудование для блиндажей – очень своевременная помощь.

"Во-вторых, очень хочу поблагодарить фонд "Повернись живим" и лично Тараса Чмута за помощь. Планшеты, генераторы, телевизоры, старлинки (скоро будут экофлоу) – все это даст результат в наших руках. Этот фонд неоднократно уже помогал нам и хорошо что не останавливается", – написал он.

Карпюк призвал украинцев продолжать донатить волонтерским фондам, "которые не дают нам упасть".