Вредные овощи, от которых нужно отказаться, но их едят все: топ-5

Овощи – всегда вкусно и полезно, если знать, как их правильно готовить. Но, все же, даже среди самых полезных и вкусных овощей есть те, от которых нужно отказаться.

Специалист рассказал в Instagram, от каких овощей нужно отказаться и в каком виде их лучше есть.

Картофель

"Картофель – это крахмал, а это в первую очередь быстрый углевод, который поднимает резко сахар в крови. Содержание крахмала в этих плодах составляет 80%, в них минимальное количество витаминов, минералов и клетчатки. Если вы еще едите жареный картофель, фри или пюре, то еще больше ухудшаете ситуацию. Потому что добавляете жир Омега-6, поскольку в заведениях быстрого питания никто не меняет масло по несколько дней. Соответственно, вы едите канцерогены из перепаренного масла", – объясняет эксперт.

В каком виде лучше есть картофель

"Если хотите получить максимум пользы из картофеля, то варите или запекайте его в мундирах и ешьте охлажденный. Так получите калий из кожуры, клетчатку и в охлажденном состоянии – сложный углевод", – рассказал специалист.

Кукуруза

"Кукуруза – это генномодифицированный овощ, если вы его сами не выращиваете. Что касается консервированной, то в нее добавляют сахар, но она и без этого много его содержит. На фоне других бобовых, она не лучшая по содержанию витаминов и микроэлементов. Кукурузная крупа – это та же кукуруза, только в перетертых зернах, что только повышает гликемический индекс и ухудшает ситуацию. Лучше выбирать чечевицу, нут, зеленый горох", – рассказал эксперт.

Болгарский перец, томаты и баклажаны

"Вообще я за то, чтобы потреблять эти овощи, но в чем же их недостаток? Они содержат лектины и сапонины в кожуре и семенах. Если у человека есть аутоиммунные заболевания, проблемы со слизистой желудка и кишечника, дуоденит, или псориаз, то лучше их исключить из рациона. Также он отметил, что если ваш организм плохо реагирует на эти овощи, особенно перец и томаты, то лучше их есть в приготовленном виде, а не сырыми. И еще стоит с них снимать кожуру. Кстати, болгарский перец содержит больше витамина С, чем лимоны и апельсины", – говорит эксперт.

