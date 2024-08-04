Враг запустил в сеть фейковые аналоги приложения Резерв+: как обнаружить

В сети появились фейковые приложения Резерв+. Враг планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook. Она отметила, что эта информация вызывает серьезную обеспокоенность и требует повышенной осторожности со стороны граждан. И добавила, что в министерстве уже работают над обеспечением защиты украинцев.

"Враг распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как Резерв+. Просим вас быть внимательными и проверять источники, на которые переходите. Используйте только официальный сайт Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua. Не переходите по ссылкам, имитирующих название reserveplus .mod.gov.ua и заканчиваются на .top, .website, .org и т.д. При загрузке приложения обязательно проверяйте, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)," – предупредила Екатерина Черногоренко.

Что нужно знать

– Мошеннический интерфейс: Приложение может выглядеть как официальное, предлагая услуги или возможности, которые могут быть полезны для украинцев.

– Сбор данных: После установки приложение начинает собирать персональные данные, такие как ФИО, адреса, номера телефонов и даже финансовую информацию.

– Передача информации: Собранные данные передаются на серверы, контролируемые россией, что представляет угрозу безопасности личной информации и национальной безопасности.

– Избегайте установки подозрительных приложений: Загружайте приложения только из официальных источников, таких как App Store или Google Play.

– Проверяйте информацию: Перед установкой любого нового приложения проверяйте его достоверность, читайте отзывы и обращайте внимание на рейтинги.

– Будьте осторожны с персональными данными: Не предоставляйте личную информацию незнакомым приложениям без проверки их надежности.

Напомним, в Украине по меньшей мере 6 млн. мужчин не обновили свои данные на выполнение нового закона о мобилизации, за что подпадают под штрафы. Более 4 млн предоставили актуальную военно-учетную информацию о себе.

Как писал OBOZ.UA, с 17 июля все мужчины 18-60 лет для выезда за границу должны иметь военно-учетный документ, наличие которого будут проверяться пограничниками. Граждане, имеющие отсрочку или непригодные к военной службе, могут получить отказ в выезде, если не имеют соответствующей записи в военно-учетных документах.

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