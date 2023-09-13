Врачи Охматдета провели уникальную операцию по пересадке костного мозга младенцу: донором стал 26-летний американец. Фото

Врачи столичной Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" на днях провели уникальную операцию по трансплантации костного мозга младенцу. Впервые удалось найти донора и доставить кроветворные клетки из США.

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Об этом сообщил Украинский реестр доноров костного мозга в Facebook. Операцию провели 1-летнему Дмитрию, который страдает синдромом Гурлер – это тяжелое заболевание обмена веществ.

Донором костного мозга для ребенка стал 26-летний американец, живущий в тысячах километров от Украины. Несмотря на это, международный максимальный стандарт в 72 часа и сверхтяжелую логистику, клетки смогли доставить всего за 42 часа.

"Мы очень благодарим всех наших партнеров, в частности Таблеточки, которые внесли свой вклад в эту спасительную трансплантацию. Спасибо нашим ВСУ, что можем работать и спасать каждый день. Желаем Диме выздоровления и счастливого детства несмотря ни на что!" – сказано в сообщении.

Новость об этой успешной операции по трансплантации появилась накануне Всемирного дня донора костного мозга. Его ежегодно отмечают более чем в 50 странах мира в третью субботу первого месяца осени, в этом году это 16 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в Украине в клинике "Охматдет" в Киеве была проведена трансплантация костного мозга (ТКМ) двухмесячному малышу. Донором для ребенка стал его четырехлетний брат.

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