Впервые в Украине: ДТЭК обустроил надземную территорию шахты для ветеранов с инвалидностью

ДТЭК Энерго впервые в Украине адаптировал и обустроил надземную территорию одной из шахт компании на Днепровщине для трудоустройства ветеранов с инвалидностью.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Энерго.

Отмечается, что реализация этого проекта является частью программы поддержки ветеранов на предприятиях, ведь более 4,6 тыс. сотрудников компании присоединились к защите Украины в рядах ВСУ. Создание надлежащих условий труда дает ветеранам возможность на равных с другими реализовывать свои профессиональные амбиции, работать и получать стабильный доход.

"Ветеранов и ветеранов или людей с инвалидностью из-за военных действий становится все больше и они будут составлять значительную часть украинского рынка труда. Поэтому мы должны быть к этому готовы и создать достойные и инклюзивные условия труда. Движемся к тому, чтобы быть среди первых крупных промышленных компаний Украины, которые системно обустраивают инклюзивную среду для людей с инвалидностью, способствуют их трудоустройству и профессиональной самореализации", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В ходе реализации пилотного проекта было сделано все возможное, чтобы сделать рабочее пространство доступным, а главное – безопасным для трудоустройства людей с инвалидностью с максимально-возможным в этих условиях количеством травм.

Также в компании активно работают над завершением создания универсального инструмента – каталога рабочих мест для трудоустройства ветеранов с инвалидностью, который будет использоваться на предприятиях компании.

Ранее сообщалось, что в ДТЭК Рината Ахметова создали отдельную страховую программу для ветеранов "Ветеран+". В ней увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, который значительно расширяет возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.