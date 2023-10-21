Впервые украинский тренинговый центр учил такмеду представителей армии страны НАТО

PULSE – Pre-hospital-focused Ukrainian Life Saving Effort – ведущая организация в области тактической медицины в Украине – объявляет об историческом партнерстве с Вооруженными силами Эстонии и войсками НАТО благодаря сотрудничеству с Эстонской Военной Академией и Центром Войны и Медицины Катастроф.

PULSE стал первой украинской организацией, обучавшей навыкам такмеда Вооруженные силы Эстонии. Это важный шаг в военно-медицинском сотрудничестве между двумя странами: в долгосрочной перспективе это позволит эстонским партнерам лучше понимать украинский контекст – что важно, поскольку они также участвуют в обучении ВСУ, а значит, смогут более эффективно оказывать целевую поддержку Украине.

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Обмен военно-медицинским опытом проходил в Тарту 17-18 октября и охватил два дня лекций и симуляционных отработок. Участие в нем приняли около 50 представителей ВС Эстонии и различных организаций внутри эстонской армии, включая представителей Военной академии. Со своей стороны, для проведения обучения PULSE привлек команду из 6 опытных инструкторов.

Эта обучающая программа была разработана с целью предоставить личному составу ВС Эстонии обновленное комплексное понимание тактической медицины в полномасштабной современной войне.

В начале программы проходили лекции по стратегической практике тактической медицины Украины. Эксперты изучали боевые травмы, которые фиксируются в современной войне, а также подходы к контролю повреждений в полевых госпиталях типа Role II. Госпиталь этого типа оказывает более расширенную медицинскую поддержку, включая интенсивную терапию, большие палаты и расширенную поддержку жизни. На 2-й и 3-й день участники участвовали в симуляциях на основе реальных сценариев под руководством украинских специалистов.

С огромным уважением к эстонским партнерам PULSE стремится поделиться бесценным боевым опытом, полученным во время российской войны против Украины и ее полномасштабной фазы в частности. Проект также отражает решимость Украины укреплять международные связи, усиливая возможности своих партнеров по НАТО. Эстония является одной из стран, где НАТО развернула многонациональную батальонную боевую группу в рамках своей позиции Усиленного передового присутствия в Европе, поэтому полученный опыт также будет способствовать общеевропейской безопасности.

"Это большой шаг вперед в укреплении сотрудничества между нашими странами, – отметил Федор Сердюк , соучредитель PULSE. – Обмен знаниями и опытом в тактической медицине будет способствовать повышению возможностей наших партнеров и в конце концов спасет больше жизней на поле боя. Эстония как член НАТО играет решающую роль". роль в региональной безопасности, и мы имеем честь поддерживать их усилия по обучению".

"Силы обороны Эстонии, в частности Центр военной медицины и медицины катастроф Эстонской военной академии, обязуются поддерживать Украину всеми возможными способами. Военная академия Эстонии как учебное заведение уже подготовила более 100 боевых медиков для Вооруженных Сил Украины, и мы будем продолжать это делать в дальнейшем. Принимать лучших экспертов из PULSE, которые делятся последним опытом во время учебы и на поле боя, безусловно, будет содействовать нашей осведомленности, повысьте знания и практические навыки наших студентов, поможет нам быть в курсе событий и быть готовыми к потенциальному кризису или войне в будущем" , – прокомментировал Вальтер Воометс, лейтенант/OF-1 из Центра медицины войны и катастроф Эстонской военной академии.

PULSE является надежным провайдером тренингов по тактической медицине, который реализует проекты вместе с ВСУ (Военно-Морскими Силами, ТРО, Силами специальных операций и др.), Минобороны, МВД (в частности, ГСЧС, Национальной полицией и Национальной гвардией) другими государственными учреждениями. С начала полномасштабной войны в Украине PULSE научил такмеду уже более 19 тысяч человек. Учебная программа базируется на основополагающих принципах и рекомендациях международных организаций и проходит по стандартам, аналогичным тем, по которым учатся Вооруженные Силы США. PULSE является авторизованным тренинговым центром Национальной ассоциации экстренных медицинских техников (NAEMT).

В последние 1,5 года Эстония демонстрировала непреклонную поддержку Украине, оказывая гуманитарную и военную помощь, принимая раненых украинских военных, обучая боевых медиков взвода и обмениваясь разведданными. Государство предоставило военную помощь на сумму более 1% своего ВВП. Теперь благодаря сотрудничеству в обучении тактической медицине между PULSE и Вооруженными силами Эстонии это партнерство между Украиной и Евросоюзом может выйти на новый уровень.