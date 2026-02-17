'Впереди трудный путь': Зеленский рассказал, сколько детей удалось вернуть из-под контроля России. Видео

На сегодня количество похищенных Россией детей, которых удалось вернуть домой, достигло двух тысяч. Это стало возможным благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех, кто присоединился к борьбе за возвращение украинских детей из-под контроля России.

За этой статистикой стоят судьбы каждого отдельного ребенка, а за каждым возвращением – ежедневная работа общественных организаций и международных партнеров, отметил глава государства.

"Сегодня мы имеем важный результат – 2 тыс. украинских детей, которых удалось вернуть домой из-под контроля России в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Каждое из этих возвращений стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров. Мы благодарны каждому, кто присоединился к этой борьбе за будущее наших детей, нашей страны и всего свободного мира", – сказал Зеленский

Президент подчеркнул, что впереди еще долгий и трудный путь, поскольку тысячи украинских детей до сих пор остаются заложниками страны-агрессора России, ежедневно становясь жертвами ее преступлений.

"Но мы не остановимся, пока не вернем домой каждого украинского ребенка", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Программа Bring Kids Back UA

Bring Kids Back UA – это украинская гуманитарная программа, созданная по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в 2023 году. Она объединяет усилия органов власти нашей страны, других государств, международных и неправительственных организаций для возвращения на родину всех похищенных Россией украинских детей во время полномасштабного вторжения.

Программа предусматривает реинтеграцию депортированных детей, их социализацию, а также фиксацию преступлений и привлечение России к ответственности за них, в частности в Международном уголовном суде в Гааге.

Напомним, что Украина официально задокументировала 19 546 случаев незаконной депортации детей в Россию. Но реальная цифра – значительно больше. Об этом заявила директор инициативы Офиса президента Bring Kids Back UA Дарья Заривная. По ее словам, Россия блокирует доступ к информации, что делает невозможным полную оценку масштабов этого преступления.

На базе ГУР создан сайт с именами всех причастных к похищению украинских детей на временно оккупированных территориях. Основатели ресурса отмечают, что все они должны стать известными на весь мир и быть привлеченными к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отправляет похищенных украинских детей на фронт в Украину воевать против собственного народа. С 2014 года с оккупированных территорий Украины было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

