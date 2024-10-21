Возвращается осеннее тепло: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник, 22 октября

Погода в Украине во вторник, 22 октября, будет преимущественно солнечной во всех регионах. Температура воздуха по стране будет колебаться от +13 до +17 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Осадков во вторник не предполагается.

Однако в западных регионах ночью и утром местами возможен туман. Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, от 3 до 8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, на побережье морей до +8, в Карпатах от +1 до -3 градусов. Днем в Украине синоптики прогнозируют от +13 до +17 градусов.

В столичном регионе во вторник, 22 октября, синоптики прогнозируют небольшую пасмурность, без осадков. В Киевской области температура ночью от 0 до +5 градусов, днем от +12 до +17. В Киеве ночью от +3 до +5, днем от +14 до +16.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что с 22 октября в Украину вернется относительно теплая погода, а ночные заморозки отступят. Кратковременные дожди на неделе возможны лишь в нескольких регионах.

В то же время, начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко отмечала, что после периода дождей и существенного похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет назвать бабьим летом, прогнозируется после 20 октября.

Также она отмечала, что октябрь этого года ожидается несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Украинского гидрометцентра, зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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