Возможны заморозки, грозы и град: синоптик рассказал, какой погоды ждать в Украине

Ближайшая неделя в Украину принесет пасмурную и дождливую погоду, а также пониженные температурные показатели. Кое-где пройдут сильные грозовые дожди с градом и шквальным ветром, а также возможны заморозки на почве.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. В отдельные дни, по словам метеоролога, столбики термометра покажут более +20 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на эту неделю

В понедельник, 11 мая, на Левобережье Украины, днем также на крайнем западе пройдут дожди, на востоке возможны грозы. На остальной территории страны без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, в западных областях южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью на западе +3...+8 градусов, на остальной территории +9...+14 градусов. Днем на Левобережье +15...+20 градусов, на Правобережье +20...+25 градусов.

Во вторник, 12 мая, ночью на западе, днем также местами на севере, центре и юге будет дождливо. Днем местами грозы, град и шквальный ветер, 15 – 20 м/с. На востоке без существенных осадков. Ветер южный, с переходом днем на западный, 7 – 12 м/с, порывистый при грозах. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8...+13 градусов, днем столбики термометров прогреются до +17...+24 градусов, на крайнем западе +10...+15 градусов.

В среду, 13 мая, погода в Украине будет нестабильной, местами со значительными дождями. На Левобережье днем грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 м/с, в горах ночью мокрый снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с, на юге местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха на Правобережье Украины ночью составит +2...+8 градусов, днем +9...+14 градусов. На левобережной части теплее: ночью воздух прогреется до +10...+15 градусов, днем +18...+23 градусов.

В четверг, 14 мая, на всей территории Украины без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный и северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +6...+13 градусов, на крайнем западе 0...+5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0...-2 градусов, днем столбики термометров вырастут до +16...+21 градусов.

В пятницу, 15 мая, сохранится устойчивый характер погоды, без существенных осадков. Лишь на юге атмосферный фронт с Черного моря принесет умеренные дожди. Ветер восточный/северо-восточный направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7...+12 градусов, на крайнем западе +2...+7 градусов, днем потеплеет до +18...+23 градусов.

В субботу, 16 мая, ночью на юге ожидаются дожди, днем они охватят остальную территорию страны. Местами грозы, возможен град и шквальный ветер, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, в юго-западных областях +16...+21 градусов.

В воскресенье, 17 мая, в большинстве украинских регионов пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Кое-где на западе осадки могут быть значительными. Ветер восточный/юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем столбики теромометров вырастут до +22...+27 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха заявляла, что в Украину вскоре придет циклон, который принесет дожди с грозами, немного уменьшив температурные показатели. Подобные умеренные температуры будут держаться в Украине в течение следующих 3-7 дней, но сильно холодать не будет.

