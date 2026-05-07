На Украину надвигаются грозы: синоптик рассказала, когда ждать изменения погоды

В Украину вскоре придет циклон, который принесет дожди с грозами, немного уменьшив температурные показатели. Подобные умеренные температуры будут держаться в Украине в течение следующих 3-7 дней, но сильно холодать не будет.

Об этом заявила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, уже с пятницы, 8 мая, температуры начнут возвращаться к майской норме.

Когда в Украине будет уменьшаться температура

Так, в пятницу, 8 мая, грозы ожидаются в Житомирской, Винницкой, Черниговской и Сумской области, на остальной территории погода с прояснениями. Ночью почти везде температура воздуха будет несколько превышать отметку +10 градусов. Днем температурный максимум на уровне +26 градусов будет зафиксирован на востоке, прохладнее всего в этот день будет на западе, до +18... +20 градусов.

В субботу, 9 мая, дожди с грозами возможны на юго-западе, в центре и на севере. Ночные температуры будут оставаться почти на уровне предыдущего дня, однако, днем будет наблюдаться небольшое снижение температуры. Воздух будет прогреваться до +15... +18 градусов на западе, до +18... +20 градусов на севере. В центре на и севере будет на несколько градусов теплее, а на востоке будет царить жара до +27 градусов.

В воскресенье, 10 мая, дожди с грозами возможны на всей территории страны, кроме запада. Прохладнее всего, до +16 градусов, будет в Киевской области. В западных областях ожидается до +17 градусов, на севере до +18 градусов, в центре до +20 градусов, на юге до +25 градусов, на востоке до +26 градусов.

В понедельник, 11 мая, грозовые дожди возможны в Харьковской, Луганской, Донецкой областях, а также на западе Украины. Температурный фон будет оставаться умеренным с тенденцией к похолоданию на востоке. Теплее всего в этот день будет в Крыму, где ожидается до +25 градусов, прохладнее всего в Житомирской обалсти, где воздух днем будет прогреваться до +16... +18 градусов.

