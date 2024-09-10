Возможны локальные дожди: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на среду. Карта

В среду, 11 сентября по всей территории Украины сохранится теплая погода. В некоторых областях нашей страны даже будет жарко – до +30 градусов.

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Тем не менее в западной части Украины есть вероятность локальных дождей. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе Украины в течение дня прогнозируется всего +18…+23 градуса. Кроме дождей, в некоторых областях возможны грозы.

В Киеве 11 сентября осадков не предвидится. По прогнозу синоптика, в столице в течение дня будет комфортная температура на уровне +27 градусов.

Однако уже 12-13 сентября в Киеве пройдут дожди. Но осенние осадки на температурный режим особо не повлияют – теплая погода и дальше будет преобладать в столице.

В целом начиная с четверга дожди следует ожидать по всей территории нашей страны.

Также по прогнозам, 11 сентября ожидается существенное усиление магнитной активности Земли. Метеозависимых людей призвали позаботиться о своей здоровье и соблюдать элементарные правила во время магнитной бури.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что погода в Украине в сентябре будет похожа на августовскую. Первый месяц осени обещает быть теплым, а в течение сезона атмосферные процессы могут быть переменчивыми.

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