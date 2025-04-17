Возможен выборочный осмотр: в Нацполиции рассказали об усилении мер безопасности на Пасху

В Украине на период Пасхи, которая в этом году празднуют 20 апреля, будут усилены меры безопасности. Экипажи полиции будут находиться вблизи мест богослужений и могут производить выборочный осмотр вещей граждан.

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Об этом сообщила спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии OBOZ.UA. Она подчеркнула, что правоохранители готовы к обеспечению правопорядка вблизи храмов, улиц и автодорог.

"Во время празднования Пасхи Национальная полиция, как и каждый год, ужесточает меры безопасности. Экипажи полиции будут приближены к местам проведения богослужений", – отметила представитель НПУ.

Она предупредила, что в общественных местах полицейские могут избирательно проводить поверхностный осмотр вещей граждан.

Гирдвилис также напомнила, что во время военного положения могут действовать определенные ограничения, в частности, расписание богослужений составлено с учетом комендантского часа.

"Призываем граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху", – подчеркнула спикер Нацполиции.

Напомним, что на Прикарпатье в этом году отменили все массовые мероприятия на Пасху. Соответствующее решение было принято на Совете обороны области, напоминая, что война продолжается на всей территории Украины и угроза есть повсюду.

В то же время в Литве, вспоминая российский террор в Сумах на Вербное воскресенье, выразили убеждение, что Россия может нанести еще более резкий и ужасный удар по Украине во время Пасхи.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году верующие западного обряда (католики и протестанты) и восточного (православные и греко-католики) отмечают Воскресение Христово в одну дату – 20 апреля

На вопрос, обязательно ли освящать корзину на Пасху, особенно в условиях войны, митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко подчеркнул, что это исключительно украинская традиция, в то время как во многих православных странах ее не соблюдают. По его словам, не существует обрядов, которые обязательно нужно совершить перед этим освящением.

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