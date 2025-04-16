Обязательно ли освящать корзину на Пасху: ответ церкви

В канун Пасхи многие украинцы озабочены тем, что собирают корзину для освящения в церкви. Пекут или покупают пасхи и красят яйца даже те, кто обычно не ходит в храм и не верует. Многие не представляют себе праздника без обряда благословения пасхальных блюд.

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В храмах охотно принимают всех желающих придерживаться этой традиции. Но задумывались ли вы, является ли этот обычай обязательным? Ответ на этот вопрос в интервью СМИ дал митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко.

По его словам, святить пасхальные блюда на праздничный стол – это наша местная народная традиция. "На Пасху мы приносим в храм на освящение частицы тех блюд, которые потом будут на праздничном столе: пасху, сыр, яйца, колбасу. Но насущной необходимости освящать пасхальную корзину нет. Это украинская традиция, во многих православных странах ее не соблюдают", – сказал священнослужитель.

Он также добавил, что так же, как обычай освящать пасхальную корзину не является обязательным, так не существует и обрядов, которые непременно нужно совершить перед этим освящением. "Особых церковных традиций, связанных с этим, нет. Важно исповедоваться перед праздником Пасхи и причаститься святых христовых таинств, очистить нашу душу и освятить ее. Поскольку освящение души значительно важнее освящения пасхи", – объяснил отец Александр.

Лучшим и самым правильным способом отметить праздник Пасхи священник назвал участие во всенощной службе. Но добавил, что важнее приобщиться к празднованию Воскресения Христова душой, а не телом. Поэтому вполне допустимым вариантом является просмотр богослужения онлайн или молитва в одиночестве.

"Сейчас не у всех есть возможность быть участниками богослужения, поскольку кто-то на фронте, кто-то остался на оккупированных территориях, кто-то вынужденно покинул свои дома и поэтому потерял возможность посещать церковь. Христос пришел ради спасения каждого человека, независимо от того, где он сейчас находится. И радость воскресения должна пребывать в нашем сердце постоянно", – сказал митрополит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие предметы нельзя класть в пасхальную корзину для освящения – это противоречит церковным канонам и требованиям христианского вероучения.

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